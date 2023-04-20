Армія Ірану отримала 200 вітчизняних безпілотників різного типу (фото)

Виступаючи на церемонії поставки, міністр оборони Ірану Амір Хатамі зазначив, що такі БПЛА, як Karrar та Ababil, здатні підніматися на висоту до 14 км і виконувати завдання на відстані до 1500 км.

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Іранська армія зміцнила свої сили, поставивши на озброєння 200 різних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Серед них багатофункціональні, розвідувальні, а також ударні дрони іранського виробництва. Про це 20 квітня повідомило іранське інформаційне агентство Akharin Khabar.

На церемонії постачання на озброєння іранської армії безпілотників був присутній міністр оборони Ірану Амір Хатамі. Виступаючи на церемонії він заявив, що дрони, що надійшли на озброєння, в якості розвідувальної платформи зможуть відстежувати всі переміщення потенційного противника біля кордонів держави, а також у разі потреби оснащуватися різними боєприпасами для завдання ударів. За його словами, такі безпілотники як Karrar і Ababil здатні підійматися на висоту до 14 км і виконувати бойові завдання на відстані до 1500 км.

"Ці розробки вітчизняної оборонної промисловості, іранських ВНЗ та науково-виробничих об'єднань мають значні переваги", — зазначив міністр.

Іранські БПЛА Іранські БПЛА Іранські БПЛА Іранські БПЛА Іранські БПЛА Іранські БПЛА Іранські БПЛА

Санкції США

Водночас Сполучені Штати продовжують санкційне переслідування фізичних та юридичних осіб, які сприяють купівлі електронних компонентів для виробництва іранських безпілотників. Як повідомило 19 квітня агентство ІРНА, шість компаній та одна людина опинилися під американськими санкціями за те, що вони допомагали Ірану закуповувати електроніку, необхідну для виробництва зброї, у тому числі й БПЛА.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело рестрикції щодо шести структур та однієї особи, що входять до мережі, яка сприяла Ірану у придбанні електронних компонентів для його військових програм, що надають дестабілізуючий вплив, включаючи ті, що застосовуються при виробництві БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, іранський президент Ібрахім Раїсі 18 квітня пригрозив зруйнувати Хайфу і Тель-Авів у разі, якщо Ізраїль вдасться до найменших ворожих дій. За його словами, іранська армія захищатиме інтереси країни на Близькому Сході.