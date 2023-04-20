Денег на ремонт нет: флагман флота России "Петр Великий" могут списать, – росСМИ

Тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" называют крупнейшим ударным боевым кораблем в мире. Корабль сравнивают с 20-этажным домом, но в бою он практически бесполезен, говорят военные эксперты.

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Российское командование собирается вывести из боевого состава тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Об этом сообщил источник российского агентства ТАСС в военно-морской сфере.

Сейчас вопрос о выведении "Петра Великого" прорабатывают. Опыт ремонта и модернизации похожего крейсера "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно, объяснил собеседник.

Минобороны РФ официально не комментировало данную информацию.

Часть личного состава "Петра Великого" перевели на "Адмирал Нахимов" для формирования нового экипажа, указал источник агентства.

"Петр Великий" может встать на модернизацию после возвращения "Адмирала Нахимова"

Информированный источник "РИА Новости" опроверг планы по выводу и списыванию "Петра Великого" из боевого состава флота. Корабль, по его данным, могут вывести в резерв для последующего ремонта с модернизацией.

"Петр Великий" может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера "Адмирала Нахимова". После ремонта крейсер "Петр Великий" может стать носителем большого числа крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

"Адмирал Нахимов", по данным СМИ, поставили на ремонт еще в 1999 году, но реальные работы начали только в 2013-м. "Петр Великий" — единственный боевой надводный атомоход флота РФ.

Почему крейсер "Петр Великий" называют флагманом?

"Петр Великий" — флагман Северного флота, единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий ударный боевой корабль в мире", — описывают крейсер пропагандисты.

В системе вооружения корабля имеется ядерная энергетическая установка и управляемое ракетное оружие. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.

"Петр Великий" создавали для противодействия авианосным группам, в СССР его называли "убийцами авианосцев". Серию "адмиралов" создали на Балтийском судостроительном заводе: "Адмирал Ушаков", "Адмирал Нахимов" и "Адмирал Лазарев". А "Петр Великий" был 4-м и самым большим кораблем в данной серии.

"Фонтанка" дает примерные размеры "Петра Великого". Крейсер можно сравнить с 20-этажным домом длиной более четверти километра. Скорость разгона корабль может доходить до 60 км/ч. Штатная численность экипажа — 1035 человек.

Огромные размеры крейсера осложняют его использование по прямому назначению. Каждый его боевой выход в море стоит огромных денег.

"Подкрасться к цели незаметно такая махина не сможет. Несмотря на серьезные вооружения и защищенность, один он в море не воин. Раскрыть весь свой потенциал "Петр Великий" может только в составе ударного соединения или корабельной ударной группировки", — комментируют военные эксперты.

В 2020 году специалисты подсчитали, что модернизация корабля обойдется в сотни миллиардов рублей.

"За эти же деньги можно заказать бригаду корветов для Тихоокеанского флота. Или потратить 400 миллиардов и построить новый авианосец", — отметили они.

Напомним, что 13 апреля прошлого года украинские ракеты "Нептун" потопили ракетный крейсер "Москва", гордость Черноморского флота РФ. Украинские ракетчики рассказали, что поймать цель ВС РФ помогла погода.

Министр обороны Алексей Резников в годовщину точного попадания по российскому кораблю заявил, что затонувшее судно станет популярным местом для дайвинга.