Дания и Нидерланды анонсировали передачу Украине 14 танков Leopard-2, — Кулеба

В датском МИД также пообещали ускорить отправку в Украину 100 танков Leopard-1, которые были обещаны к лету 2023 года.

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Дания заявила о готовности передать Украине 100 танков Leopard-1, а также анонсирует совместную с Нидерландами передачу 14 танков Leopard-2. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МИД Украины, цитируя заявление министра Дмитрия Кулебы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, по результатам которого глава МИД Дании пообещал ускорить поставки 100 танков Leopard-1 в Украину.

"Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard-2. Мы искренне благодарны за этот вклад. Мы также обсудили пути ускорения поставок 100 танков Leopard-1, которые уже были заявлены для укрепления обороноспособности Украины", — сообщил Кулеба.

10 апреля министр обороны Дании анонсировал передачу Украине танков Leopard 1, которые начнутся к лету 2023 года, а также намекнул на обсуждение вопроса по поставкам более новых моделей — Leopard 2.

В начале февраля стало известно, что украинские военные получат 178 танков Leopard 1 последней модификации от Германии. Танки возьмут из оборонных запасов, поэтому некоторые машины придется ремонтировать. Первая партия прибудет летом, вторая — не ранее 2024 года.

Ранее сообщалось, что Норвегия совместно с Данией намерены передать для ВСУ 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм к самоходным установкам Caesar.