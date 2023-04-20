Данія та Нідерланди анонсували передачу Україні 14 танків Leopard-2, — Кулеба

У МЗС Данії також пообіцяли прискорити відправку в Україну 100 танків Leopard-1, що були обіцяні до літа 2023 року.

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Данія заявила про готовність передати Україні 100 танків Leopard-1, а також анонсує спільну з Нідерландами передачу 14 танків Leopard-2. Про це 20 квітня повідомляє прес-служба МЗС України, цитуючи заяву міністра Дмитра Кулеби.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Ларсом Люкке Расмуссеном, за результатами якої голова МЗС Данії пообіцяв прискорити постачання 100 танків Leopard-1 в Україну.

"Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія та Нідерланди передадуть 14 танків Leopard-2. Ми щиро вдячні за цей внесок. Ми також обговорили шляхи прискорення постачання 100 танків Leopard-1, які вже були обіцяні для зміцнення обороноздатності України", — повідомив Кулеба.

10 квітня міністр оборони Данії анонсував передачу Україні танків Leopard 1, котра почнеться до літа 2023 року, а також натякнув на обговорення питання щодо постачання нових моделей — Leopard 2.

На початку лютого стало відомо, що українські військові матимуть 178 танків Leopard 1 останньої модифікації від Німеччини. Танки візьмуть з оборонних запасів, тож деякі машини доведеться ремонтувати. Перша партія прибуде влітку, друга не раніше 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Норвегія спільно з Данією мають намір передати для ЗСУ 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм до самохідних установок Caesar.