Минобороны Испании анонсировало новый пакет военной помощи Украине

Испания намерена предоставить Украине средства для усиления мобильности войск, бронирования и защиты сухопутных войск. Предусмотрена помощь для противовоздушной и военно-морской обороны. Ранее с соответствующей просьбой обратился руководитель Минобороны Украины Алексей Резников.

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Новый пакет военной помощи от официального Мадрида Украине, который будет объявлен в пятницу, 21 апреля, будет предусматривать поставки средств воздушной и военно-морской обороны. Об этом сообщает 20 апреля в пресс-службе Министерства обороны Испании.

Ожидается, что во время заседания в формате "Рамштайн" руководитель оборонного ведомства страны Маргарита Роблес подтвердит непрерывность поддержки со стороны Испании, подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи. В сообщении говорится, что в ближайшее время будут направлены новые партии материальных средств. Они касаются просьбы о предоставлении поддержки, озвученной министром Алексеем Резниковым во время его визита в Мадрид 12 апреля.

Новые поставки направлены на усиление Вооруженных сил Украины в разных сферах. В частности, это касается усиления мобильности войск, бронирования и защиты сухопутных войск, противовоздушной обороны, а также защиты и морского и десантного проектирования. В ведомстве считают, что помощь в морской компоненте считается одной из основных, ведь позволяет вывозить украинское зерно через акваторию Черного моря, необходимое для поддержки Всемирной продовольственной программы ООН и помощи наиболее пострадавшим от голода африканским и азиатским странам.

Идет также подготовка украинских военных в Испании. Бойцы тренируются в координационном центре Толедо. В настоящее время количество солдат, обучаемых Вооруженным силам Испании, составляет около 1200 человек. Ожидается, что общее количество будет не менее 2 тысяч в этом году. Кроме увеличения персонала, подлежащего обучению, следует выделить постоянное расширение специализированных направлений обучения.

"Рамштайн" и помощь Украине

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 21 апреля 2023 года. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин. Инициатива была введена с апреля 2022 года. В нем принимают участие более 40 стран. Это важный форум, который позволяет Украине выражать свои потребности в поддержке и служить ориентиром для стран-доноров для координации их вкладов или запуска совместных инициатив по оказанию помощи. В качестве примера стоит упомянуть важное соглашение, достигнутое в марте прошлого года странами Европейского Союза относительно совместного приобретения боеприпасов, предназначенных для Украины.

Напомним, журналисты CNN 19 апреля сообщили, что Испания предоставит шесть танков Leopard 2 Украине. Это якобы произойдет до конца апреля.