Міноборони Іспанії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні

Іспанія має намір надати Україні засоби для посилення мобільності військ, бронювання та захисту сухопутних військ. Передбачена й допомога для протиповітряної та військово-морської оборони. Раніше з відповідним проханням звернувся керівник Міноборони України Олексій Резніков.

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Новий пакет військової допомоги від офіційного Мадрида Україні, який оголосять в п’ятницю, 21 квітня, передбачатиме постачання засобів повітряної та військово-морської оборони. Про це повідомляє 20 квітня у пресслужбі Міністерства оборони Іспанії.

Очікується, що під час під час засідання у форматі "Рамштайн" керівниця оборонного відомства країни Маргарита Роблес підтвердить безперервність підтримки з боку Іспанії, підтвердить заходи гуманітарної та медичної допомоги. У повідомленні йдеться про те, що найближчим часом буде надіслано нові партії матеріальних засобів. Вони стосуються прохання щодо надання підтримки, яке було озвучено міністром Олексієм Резніковим під час його візиту до Мадрида 12 квітня.

Нові поставки спрямовані на посилення Збройних Сил України у різних сферах. Зокрема, це стосується посилення мобільності військ, бронювання та захисту сухопутних військ, протиповітряної оборони, а також здатності до захисту та морського та десантного проєктування. У відомстві вважають, що допомога у морській компоненті вважається однією з основних, адже дозволяє вивозити українське зерно через акваторію Чорного моря, необхідне для підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН і допомоги африканським і азійським країнам, які найбільше постраждали від голоду.

У відомстві зазначили, що триває підготовка українських військових в Іспанії. Бійці тренуються у координаційному центрі Толедо. Наразі кількість солдатів, яких навчають Збройні сили Іспанії, становить майже 1200 осіб. Очікується, що загальна кількість буде щонайменше 2 тисячі цього року. Окрім збільшення персоналу, який підлягає навчанню, слід виділити постійне розширення спеціалізованих напрямків навчання.

"Рамштайн" та допомога Україні

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 21 квітня 2023 року. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін. Ініціатива запроваджена з квітня 2022 року. У ній беруть участь понад 40 країн. Це важливий форум, який дозволяє Україні висловлювати свої потреби в підтримці та служити орієнтиром для країн-донорів для координації їхніх внесків або запуску спільних ініціатив щодо допомоги. Як приклад, варто згадати важливу угоду, досягнуту в березні минулого року країнами Європейського Союзу щодо спільного придбання боєприпасів, призначених для України.

Нагадаємо, журналісти CNN 19 квітня повідомили, що Іспанія надасться шість танків Leopard 2 Україні. Це нібито відбудеться до кінця квітня.