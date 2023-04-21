"Удержать практически невозможно": США в январе призывали Киев вывести ВСУ из Бахмута, — WP

В опубликованных документах, как отмечают журналисты, был пункт о совете Вашингтона для украинских защитников. Они считали, что удержать город не получится, однако спустя несколько месяцев оборона продолжается.

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Соединенные Штаты Америки призывали Киев оставить Бахмут еще в январе этого года, о чем говорится в "сливе" секретных документов Пентагона. Об этом пишет издание Washington Post 20 апреля.

В опубликованных сеть документах говорится о том, что Вашингтон предупреждал Киев о том, что удержать город будет сложно и практически невозможно. Прошло более трех месяцев, однако украинские войска все еще сражаются с российскими оккупантами за контроль над городом.

"Оценка с пометкой "совершенно секретно" предупредила, что "постоянное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город", и украинские силы, вероятно, будут "подвергаться риску окружения, если они не отступят в течение следующего месяца", — говорится в сообщении.

Прогноз не сбылся, а что самое главное — остался без внимания в Киеве, так как власти приняли решение продолжить удерживать город в связи с его стратегической военной ценностью. Его нельзя сдавать оккупантам из-за того, что это поддерживает национальный дух, а также деморализует россиян.

Украинский полковник Павел Палиса заявил, что прибыл на фронт в средине сентября и услышал неутешительные прогнозы касаемо Бахмута, однако, ВСУ все еще делают все возможное для того, чтобы удерживать оборону.

"Эти ребята сказали: "Я не знаю, может быть, две или три недели". Но спустя несколько месяцев мы все еще здесь, пытаясь сделать все возможное, чтобы удержать город", — говорится в сообщении.

20 апреля пресс-служба 30 ОМБр сообщила, что в районе Бахмута российские оккупанты пытались устроить наблюдательный пункт, но впоследствии он был уничтожен. Благодаря работе украинских противотанкистов, попытку обустроить наблюдательный пункт остановили.