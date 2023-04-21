"Утримати практично неможливо": США в січні закликали Київ вивести ЗСУ з Бахмута, — WP

В опублікованих документах був пункт про пораду Вашингтона для українських захисників. Вони вважали, що утримати місто не вийде, проте через кілька місяців оборона все ще триває.

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Сполучені Штати Америки закликали Київ залишити Бахмут ще у січні цього року, про що йдеться у "зливі" секретних документів Пентагону. Про це пише видання Washington Post 20 квітня.

В опублікованих в мережi документах йдеться про те, що Вашингтон попереджав Київ, що утримати місто буде складно і практично неможливо. Минуло понад три місяці, проте українські війська все ще борються із російськими окупантами за контроль над містом.

"Оцінка з позначкою "цілком таємно" попередила, що "постійне" просування Росії з листопада "поставило під загрозу здатність України утримувати місто", і українські сили, ймовірно, будуть "наражатися на ризик оточення, якщо вони не відступлять протягом наступного місяця", — йдеться у повідомленні.

Прогноз не здійснився, а що найголовніше — залишився поза увагою у Києві, оскільки влада прийняла рішення продовжити утримувати місто у зв'язку з його стратегічною військовою цінністю. Його не можна здавати окупантам через те, що це підтримує національний дух, а також деморалізує росіян.

Український полковник Павло Паліса заявив, що прибув на фронт у середині вересня і почув невтішні прогнози щодо Бахмута, проте ЗСУ все ще роблять все можливе для того, щоб утримувати оборону.

"Ці хлопці сказали: "Я не знаю, можливо, два чи три тижні". Але через кілька місяців ми все ще тут, намагаючись зробити все можливе, щоб утримати місто", — йдеться у повідомленні.

20 квітня пресслужба 30 ОМБр повідомила, що в районі Бахмута російські окупанти намагалися влаштувати наглядовий пункт, але згодом його було знищено. Завдяки роботі українських протитанкістів спробу облаштувати спостережний пункт зупинили.