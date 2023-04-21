Роскошь не жить в РФ: что происходит на виллах олигархов во Франции после санкций, — УП (видео)

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины постоянные завсегдатаи Лазурного берега — российские олигархи, больше не могут нежиться под лучами французского солнца из-за наложенных на них санкций ЕС, а виллы и имения находятся под арестом.

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Российские олигархи и политики годами скупали недвижимость и угодья на Лазурном берегу Франции, вкладывая сотни миллионов долларов в квартиры, дома, земельные участки. С лета прошлого года жизнь на живописном Лазурном берегу замерла, поскольку большинство поместий российских миллионеров арестовано. Журналисты "Украинской правды" выясняли, есть ли на них жизнь после санкций.

Самая большая и известная вилла русских олигархов на Лазурном берегу — Шато де ла кро, принадлежащая российскому олигарху Роману Абрамовичу. Внешне похоже, что на вилле никто не живет. Эксперты оценивают эту недвижимость от 120 до 200 млн. евро. Имение Абрамовича — единственное имение на Лазурном побережье, над которым глушится сигнал дрона.

Сосед Абрамовича тоже российский олигарх — член Совета Федерации, бывший депутат Госдумы, официально подозреваемый в Украине как причастный к полномасштабному вторжению Сулейман Керимов. Его вилла также стоит пустая. Как и соседняя, находящаяся в собственности окружения губернатора Керимова. Всего здесь на Антибе 4 таких виллы. Несколько компаний оформлены на дочь Керимова – Гульнару. В отличие от отца и брата Саида, Гульнара не находится под санкциями ЕС. В 2017 году Керимова задерживали в Ницце за уклонение от уплаты налогов.

Рядом с имениями Керимова и Абрамовича расположилась вилла Де Гольф, принадлежащая российскому миллиардеру Александру Несису. Ему принадлежит одна из крупнейших компаний в мире по добыче серебра и золота.

Также журналисты обнаружили виллу Михаила Маслова — заместителя генерального директора по развитию бизнеса "Газпромнефти-Центра". Имение предусмотрительно оформлено на жену и сына.

Также на мысе Антиб расположено имение олигарха Владимира Мельниченко. Он был одним из олигархов, которые пришли на встречу к Путину в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

По соседству с Мельниченко расположилось имение другого российского олигарха — Владимира Чернухина, экс-председателя российского "Внешэкономбанка" и бывшего партнера Олега Дерипаски, имение которого находится в Сент-Тропе, которое записано на мать олигарха и ее брата.

Сосед Дерипаски — Эльдар Юнусов — отец российского рэпера, который не находится под санкциями, путиниста Тимати. Вилла сможет избежать ареста, потому что зарегистрирована на отца певца.

В городке Сент Рафаэль есть вилла, связанная с одним из кошельков и ближайших друзей Путина Геннадием Тимченко. После того, как в 2014 году российский фонд по борьбе с коррупцией сообщил об этой вилле, ее перерегистрировали на женщину, по имени Алла Рудьковская. Журналисты с дрона заметили на вилле "жизнь" — женщину, а дальше выскочил мужчина и открыл по дрону огонь из пистолета.

По соседству с имением Тимченко журналисты обнаружили виллу российского сахарного короля Игоря Худокормова, который косвенно может быть связан с сыном Николая Патрушева — секретаря Совбеза, директора ФСБ РФ, одного из идеологов полномасштабного наступления на Украину.

Другой сахарный миллиардер Вадим Мошкович по данным французских реестров имеет угодья в пригороде Ниццы. Он входит в сотню самых богатых людей РФ и одним из первых попал под санкции ЕС в марте 2022 года, после того, как РФ ворвалась на территорию Украины.

В нескольких километрах на мысе Кап-Ферра журналисты нашли виллу миллиардера и бывшего президента крупнейшей нефтяной компании РФ "Лукойл" Леонида Федуна.

Далее на побережье расположен дворец Шато-Мале, который находится в собственности богачей-братьев из РФ Сергея и Николая Саркисовых — входящих в топ-10 самых богатых людей России. Впрочем, их бизнес до сих пор не под санкциями, а дворец не арестован.

На мысе Кап-Мартен среди дворцов мировой элиты можно увидеть виллу Дель Маре. Сейчас она называется Мария-Ирина. Вилла принадлежит кремлевским кошелькам, связанным с "Газпромом". В СМИ появлялась информация, что на этой вилле видели любовницу Путина Алину Кабаеву. Сейчас виллу связывают с компанией миллиардера Самвела Карапетяна. Строительная компания Карапетяна годами получала заказы на миллионы российских рублей от государственных структур, напрямую связанных с Путиным.

Напомним, что украинские политики, бизнесмены и нардепы массово сбежали "отдыхать" на Лазурный берег на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Сюжет подготовила Украинская правда. По информации журналистов, на Средиземноморском побережье Франции сконцентрировалось "неприлично большое" количество так называемых VIP-беженцев из Украины.

Комик Щегель, сбежавший от мобилизации за границу, обматерил украинцев и попал в скандал.