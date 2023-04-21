Розкіш не жити у РФ: що коїться на віллах олігархів у Франції після санкцій, — УП (відео)

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України постійні завсідники Лазурового берега — російські олігархи, більше не можуть ніжитися під променями французького сонця через накладені на них санкції ЄС, а вілли та маєтки перебувають під арештом.

Related video

Російські олігархи та політики роками скуповували нерухомість та угіддя на Лазуровому березі Франції, вкладаючи сотні мільйонів доларів у квартири, будинки, земельні ділянки. З літа минулого року життя на мальовничому Лазуровому березі завмерло, оскільки більшість маєтків російських мільйонерів заарештовано. Журналісти "Української правди" з'ясовували, чи є на них життя після санкцій.

Найбільша і найвідоміша вілла російських олігархів на Лазурному березі — Шато де ла кро, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Зовні виглядає, що на віллі ніхто не мешкає. Експерти оцінюють цю нерухомість від 120 до 200 млн євро. Маєток Абрамовича — єдиний маєток на Лазурному узбережжі, над яким глушиться сигнал дрона.

Сусід Абрамовича — теж російський олігарх. — член Ради Федерації, колишній депутат Держдуми, офіційно підозрюваний в Україні, як причетний до повномасштабного вторгнення Сулейман Керімов. Його вілла також стоїть порожня.Як і сусідня, яка перебуває у власності оточення губернатора Керімова Загалом тут на Антибі 4 таких вілл. Кілька компаній оформлені на доньку Керімова — Гульнару. На відміну від батька та брата Саіда, Гульнара не перебуває під санкціями ЄС. У 2017 році Керімова затримували в Ніцці за ухилення від сплати податків.

Поряд з маєтками Керімова та Абрамовича розташувалася вілла Де Гольф, яка належить російському мільярдеру Олександру Несісу. Йому належить одна з найбільших компаній у світі з видобутку срібла та золота.

Також журналісти знайшли віллу Михайла Маслова — заступника генерального директора з розвитку бізнесу "Газпромнафти-Центру". Маєток завбачливо оформлено на дружину та сина.

Також на мисі Антіб розташований маєток олігарха Володимира Мельниченка. Він був одним із тих олігархів, які прийшли на зустріч до Путіна у перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

По сусідству з мельниченком розташувався маєток іншого російського олігарха — Володимира Чернухіна, ексголови російського "Внешэкономбанка" та колишнього партнера Олега Дерипаски, маєток якого знаходиться в Сент Тропе, яка записана на матір олігарха та її брата.

Сусід Дерипаски — Ельдар Юнусов — батько російського репера, путініста Тімати, який не перебуває під санкціями. Вілла зможе уникнути арешту, бо зареєстрована на батька співака.

У містечку Сент Рафаель є вілла, пов'язана з одним із гаманців та найближчих друзів Путіна Геннадієм Тимченком. Після того, як у 2014 році російський фонд боротьби з корупцією повідомив про цю віллу, її перереєстрували на жінку, на ім'я Алла Рудьковська. Журналісти з дрона помітили на віллі "життя" — жінку, а далі вискочив чоловік і відкрив по дрону вогонь з пістолета.

По сусідству з маєтком Тимченка журналісти знайшли віллу російського цукрового короля Ігоря Худокормова, який опосередковано може бути пов'язаний із сином Миколи Патрушева — секретаря радбезу, директора ФСБ РФ, одного з ідеологів повномасштабного наступу на Україну.

Інший цукровий мільярдер Вадим Мошкович за даними французьких реєстрів має угіддя у передмісті Ніцци. Він входить до сотні найбагатших людей РФ і одним з перших потрапив під санкції ЄС у березні 2022 року, після того, як РФ вдерлася на територію України.

За кілька кілометрів на мисі Кап-Ферра журналісти знайшли віллу мільярдера та колишнього президента найбільшої нафтової компанії РФ "Лукойл" Леоніда Федуна.

Далі на узбережжі розташований палац Шато-Мале, який перебуває у власності багатіїв-братів з РФ Сергія та Миколи Саркісових — які входять в топ-10 найбагатших людей Росії.Втім, брати і їхній бізнес дотепер не під санкціями, а палац не заарештований.

На мисі Кап-Мартен серед палаців світової еліти можна побачити віллу Дель Маре. Зараз вона називається Марія-Ірина. Вілла належить кремлівським гаманцям, пов'язаним з "Газпромом". В ЗМІ з'являлася інформація, що на цій віллі бачили коханку Путіна Аліну Кабаєву. Зараз віллу пов'язують з компанією мільярдера Самвела Карапетяна. Будівельна компанія Карапетяна роками отримувала замовлення на мільйони російських рублів від державних структур, напряму пов'язаних із Путіним.

Нагадаємо, що українські політики, бізнесмени і нардепи масово втекли "відпочивати" на Лазуровий берег на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Сюжет підготувала "Українська правда". За інформацією журналістів, на Середземноморському узбережжі Франції сконцентрувалася "непристойно велика" кількість так званих VIP-біженців з України.

Комік Щегель, який втік від мобілізації за кордон, облаяв українців і потрапив у скандал.