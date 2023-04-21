Запускают волнами и ищут ПВО: в ОК "Юг" раскрыли тактику пусков ВС РФ иранских БПЛА (видео)

По словам спикера командования Натальи Гуменюк, оккупанты пробуют атаковать Украину дронами сразу с нескольких направлений из-за их дешевизны. Высокоточные ракеты при этом они начали экономить.

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Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Наталья Гуменюк убеждена, что россияне вновь меняют тактику обстрелов Украины и ищут самый удачный для себя вариант. Об этом она рассказала в эфире телемарафона 21 апреля.

По ее словам, речь идет о запуске дронов-камикадзе иранского производства. Российские оккупанты охотятся теперь не только на объекты критической инфраструктуры, но и на средства ПВО. При этом, используются сразу разные направления.

"Более дешевым способом, чем ракеты, они сейчас атакуют, поскольку экономят их. Если минувшие ночи они атаковали с направления Азовского моря, то сейчас они выискивают разные способы и пытаются атаковать по разным направлениям — северному, северо-западному, северо-восточному", — говорится в сообщении.

ВС РФ хотят найти ту самую тактику, которая будет эффективной для них, но при этом, они используют дроны-камикадзе волнообразным способом. Это от 10 до 15 Shahed-136 за одну атаку.

"То есть первая линия обнаруживает ПВО, где она начнет работать, вторая пытается попасть, третья уже атакует объекты инфраструктуры, которые являются основными целями", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 21 апреля состоялась новая ночная атака РФ на Украину. В Киеве 8 раз успешно отработала ПВО, а под Полтавой разрушения из-за иранских беспилотников. По всей вероятности, оккупанты использовали новую партию БПЛА, которые только прибыли из Ирана.