Запускають хвилями та шукають ППО: у ЗСУ розкрили тактику запусків ЗС РФ іранських БПЛА (відео)

За словами речницi командування Наталії Гуменюк, окупанти намагаються атакувати Україну дронами одразу з кількох напрямків через їхню дешевизну. Високоточні ракети при цьому почали економити.

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Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Наталія Гуменюк переконана, що росіяни знову змінюють тактику обстрілів України та шукають найвдаліший для себе варіант. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону 21 квітня.

За її словами, йдеться про запуск дронів-камікадзе іранського виробництва. Російські окупанти полюють тепер не лише на об'єкти критичної інфраструктури, а й засоби ППО. При цьому використовуються одразу різні напрямки.

"Дешевшим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки економлять їх. Якщо минулі ночі вони атакували з напряму Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати за різними напрямками — північним, північно-західним, північно-східним", — йдеться у повідомленні.

ЗС РФ хочуть знайти ту саму тактику, яка буде ефективною для них, але при цьому вони використовують дрони-камікадзе хвилеподібним способом. Це від 10 до 15 Shahed-136 за одну атаку.

"Тобто, перша лінія виявляє ППО, де вона почне працювати, друга намагається потрапити, третя вже атакує об'єкти інфраструктури, які є основними цілями", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня відбулася нова нічна атака РФ на Україну. У Києві 8 разів успішно відпрацювала ППО, а під Полтавою руйнування через іранські безпілотники. Ймовірно, окупанти використали нову партію БПЛА, які лише прибули з Ірану.