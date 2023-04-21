Сдал ВНО на 200 баллов: под Кременной погиб активист из Славянска Михаил Алексеенко

Школу молодой человек окончил с золотой медалью. Он стал одним из лучших выпускников кафедры политологии ХНУ им. Каразина.

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В районе Кременной в Луганской области Украина потеряла еще одного талантливого и умного героя. В бою с российскими оккупантами погиб активист из Славянска Михаил Алексеенко. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Стрелок в/ч А7393, солдат Алексеенко погиб 15 апреля под Кременной, защищая Украину от российских захватчиков. Михаил родился в Славянске. Учился в ОШ-8, был стипендиатом городского совета как одаренный ученик. Школу закончил с золотой медалью, сдав ВНО на максимально возможные 200 баллов, стал одним из лучших выпускников кафедры политологии ХНУ имени Каразина, сотрудничал с Фондом общественных инициатив и фондом "Строим Украину вместе", — рассказал о Михаиле Вадим Лях.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Михаил выехал во Львов, где вступил в местную ТРО и впоследствии поехал воевать на восток Украины.

"Михаила знали в Славянске множество людей. Они называют его двигателем хороших эмоций. Теперь его родителям нужно учиться жить без единого, долгожданного сына. Низкий поклон Нели и Олегу Алексеенко за то, что воспитали Героя!", — написал глава ВА.

11 мая Михаилу Алексеенко должно было исполниться 29 лет. Похоронили Героя на Северном кладбище.

Напомним, что под Угледаром погиб 56-летний экс-нардеп Олег Барна. Он погиб во время штурма враждебных позиций.

16 апреля на Донбассе погиб многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий. Спортсмен прославлял Украину на юниорском чемпионате мира, а также боролся за первые места национального первенства.