Склав ЗНО на 200 балів: під Кремінною загинув активіст зі Слов'янська Михайло Алєксєєнко
Школу молодий чоловік закінчив із золотою медаллю. Він став одним з найкращих випускників кафедри політології ХНУ ім. Каразіна.
В районі Кремінної на Луганщині Україна втратила ще одного талановитого і розумного героя. В бою з російськими окупантами загинув активіст зі Слов'янська Михайло Алєксєєнко. Про це в мережі повідомив керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Стрілець в/ч А7393, солдат Алєксєєнко загинув 15 квітня під Кремінною, захищаючи Україну від російських загарбників. Михайло народився у Слов’янську. Навчався у ЗОШ-8, був стипендіатом міської ради як обдарований учень. Школу закінчив із золотою медаллю, склавши ЗНО на максимально можливі 200 балів. Став одним з найкращих випускників кафедри політології ХНУ ім. Каразіна. Співпрацював із Фундацією громадських ініціатив та фондом "Будуємо Україну разом", — розповів про Михайла Вадим Лях.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Михайло виїхав до Львова, де вступив до місцевої ТрО і згодом поїхав воювати на схід України.
"Михайла знали у Слов‘янську безліч людей. Вони називають його рушієм гарних емоцій. Тепер його батькам треба вчитися жити без єдиного, довгоочікуваного сина. Низький уклін Нелі та Олегу Алєксєєнкам за те, що виховали Героя!", — написав очільник ВА.
11 травня Михайлу Алєксєєнку мало б виповнитися 29 років. Поховали Героя на Північному кладовищі міста.
Нагадаємо, що під Вугледаром загинув 56-річний екснардеп Олег Барна. Він загинув під час штурму ворожих позицій.
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