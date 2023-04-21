Под Ровным замкомбата организовал "боевые" доплаты экс-жене и дочери, — ГБР (видео)

Схема для находившихся в тылу военнослужащих действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет по меньшей мере 1 млн грн.

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В Ровенской области ГБР обнаружила схему фиктивной выплаты "боевых" доплат военным, не находящимся на передовой. Незаконная схема действовала в течение 9 месяцев и нанесла государству ущерб почти на 1 млн грн. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что с начала полномасштабное вторжение РФ в Украину руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Но среди списка таких лиц оказалось двое военных, которые получали эти выплаты и не находились на передовой. Ими оказались экс-жена и дочь заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части. Каждый месяц они получали от 30 до 100 тысяч гривен.

20 апреля 2023 года сотрудники ГБР провели обыски на территории воинской части и по месту жительства военных, которые получали доплаты незаконно. Изъята бухгалтерия, кадровые документы, банковские карточки и прочее.

Правоохранители проверят законность доплат другим военнослужащим этой части.

"Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Злоумышленникам может грозить до 8 лет лишения свободы. Также, по решению суда они должны будут возместить государству противоправно выплаченные средства", – отметили в ГБР.

Напомним, что в Винницкой области командир роты полгода систематически требовал у подчиненных солдат деньги за краткосрочные отпуска.

31 марта сотрудники СБУ разоблачили руководителя Житомирской таможни на системной коррупции. Чиновники потребовали неправомерную выгоду из местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары.