Під Рівним замкомбата організував "бойові" доплати ексдружині та доньці, — ДБР (відео)

Схема для військовослужбовців, які перебували в тилу, діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн.

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У Рівненській області ДБР виявила схему фіктивної виплати "бойових" доплат військовим, які не перебувають на передовій. Незаконна схема діяла протягом 9 місяців і завдала державі збитків на майже 1 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Слідством встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України керівництво батальйону систематично преміювало підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Але серед списку таких осіб виявилося двоє військових, які отримували ці виплати, не перебуваючи на передовій. Ними виявилися ексдружина та донька заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини. Щомісяця вони отримували від 30 до 100 тисяч гривень.

20 квітня 2023 року працівники ДБР провели обшуки на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. Вилучено бухгалтерію, кадрові документи, банківські картки та інше.

Правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини.

"Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також, за рішенням суду вони матимуть відшкодувати державі протиправно виплачені кошти", — зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що у Вінницькій області командир роти пів року систематично вимагав у підлеглих солдатів гроші за короткострокові відпустки.

31 березня співробітники СБУ викрили керівницю Житомирської митниці на системній корупції. Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.