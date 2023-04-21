Работают не только силовики: как проходят поиски пропавших без вести защитников Украины

По словам уполномоченного Олега Котенко, на линии фронта работают 7 поисковых групп, которые совершили более 50 выездов на освобожденные территории и смогли эксгумировать свыше тысячи тел.

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В пятницу, 21 апреля, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, как происходит процесс поиска тел погибших на деокупированных территориях. О работе поисковых групп он рассказал на брифинге в Military Media Center.

По его словам, на линии фронта сейчас работают семь поисковых групп, которые отрабатывают локации на деоккупированных территориях, где исчезали люди.

"Создано 7 специальных групп по изъятию тел (останков), вещей и документов погибших лиц. Совершено более 50 выездов на деоккупированные территории Украины, в результате чего эксгумировано более тысячи тел, обнаружены вещи и документы погибших", — подчеркнул Котенко.

Во время брифинга Котенко продемонстрировал фото из деокупированного Изюма в Харьковской области, на котором был изображен крест с надписью, что в братской могиле захоронены 17 человек.

По его словам эту локацию удалось найти еще когда Изюм был оккупирован, поскольку российские военные выложили в сеть видео, на котором хоть и не указывалось где они, но сотрудники ведомства смогли определить направление.

"Мы обратились к местным, они сказали, что это действительно морг, из которого выносят тела ребят", — рассказал уполномоченный.

Также по словам Котенко, сейчас в украинских моргах наблюдается проблема, связанная с тем, что не всегда есть достаточно мест для хранения тел погибших.

"И этот вопрос решается благодаря МККК (Международный Комитет Красного Креста), который помогает находить рефрижераторы. Потому что ДНК делается некоторое время и мы не можем отдать тела, пока ДНК экспертиза не подтвердит это, если родные не узнали погибшего, по каким-то признакам. Это болезненный вопрос, но он решается. И с железнодорожными вагонами, которые имеют рефрижераторы. Сейчас идет большая работа, кто сможет оплатить услуги этих рефрижераторов", — сказал Котенко.

Он подчеркнул, что государство делает все возможное для того, чтобы как можно скорее найти всех пропавших без вести.

В свою очередь, начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ Полковник Владимир Лямзин сообщил, что его подразделения занимаются сбором и обобщением данных об обстоятельствах исчезновения или попадания в плен военнослужащих ВСУ.

Лямзин рассказал, что его сотрудники занимаются поисковой работой, начиная от сбора информации об обстоятельствах исчезновения и до выполнения практических мероприятий на местности.

"Мы формируем группы поиска и эвакуации, в состав этих групп входят как военнослужащие ВСУ, так и представители определенных общественных объединений", – сказал он.

По словам Котенко, министерство реинтеграции и Уполномоченный делают все возможное, чтобы родные пропавших без вести не чувствовали себя одиноко и понимали что поиск их близких идет.

"Очень многое делается не только офисом Уполномоченного, но и всем государством, мы общаемся, делаем одно дело и это очень важно для нас", — сказал Олег Котенко.

Напомним, в середине мая 2022 года спутниковые снимки Maxar показали уже четвертое место массового захоронения в районе Мариуполя, длина одной из траншей составила более 30 метров.

18 апреля в эфире национального телемарафона "Єдині новини" Олег Котенко сообщил, что около 60-65% украинских защитников, считающихся пропавшими без вести, находятся в плену у оккупантов, при этом приблизительное число пропавших без вести составляет около 7 тысяч человек.