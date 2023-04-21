Працюють не лише силовики: як проходять пошуки зниклих безвісти захисників України

За словами уповноваженого Олега Котенка, на лінії фронту працюють 7 пошукових груп, що здійснили понад 50 виїздів на звільнені території та змогли ексгумувати понад тисячу тіл.

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У п'ятницю, 21 квітня, уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко розповів, як відбувається процес пошуку тіл загиблих на деокупованих територіях. Про роботу пошукових груп він розповів на брифінгу у Military Media Center.

За його словами, на лінії фронту наразі працюють сім пошукових груп, що відпрацьовують локації на деокупованих територіях, де зникали люди.

"Створено 7 спеціальних груп з вилучення тіл (останків), речей та документів загиблих осіб. Вчинено понад 50 виїздів на деокуповані території України, внаслідок чого ексгумовано понад тисячу тіл, виявлено речі та документи загиблих", — наголосив Котенко.

Під час брифінгу Котенко продемонстрував фото з деокупованого Ізюму в Харківській області, на якому було зображено хрест з написом, що у братській могилі поховано 17 людей.

За його словами, цю локацію вдалося знайти ще коли Ізюм був окупований, оскільки російські військові виклали в мережу відео, на якому хоч і не вказувалося де вони, але співробітники відомства змогли визначити напрямок.

"Ми звернулися до місцевих, вони сказали, що це справді морг, з якого виносять тіла хлопців", — розповів уповноважений.

Також, за словами Котенка, зараз в українських моргах спостерігається проблема, пов'язана з тим, що не завжди є достатньо місць для зберігання тіл загиблих.

"І це питання вирішується завдяки МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста), який допомагає знаходити рефрижератори. Тому що ДНК робиться деякий час і ми не можемо віддати тіла, поки ДНК експертиза не підтвердить це, якщо рідні не впізнали загиблого за якимись ознаками. Це болюче питання, але воно вирішується. І з залізничними вагонами, які мають рефрижератори… Зараз триває велика робота, хто зможе сплатити за послуги цих рефрижераторів", — сказав Котенко.

Він підкреслив, що держава робить все можливе для того, щоб якнайшвидше знайти всіх зниклих безвісти.

У свою чергу, начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ полковник Володимир Лямзін повідомив, що його підрозділи займаються збиранням та узагальненням даних про обставини зникнення чи попадання в полон військовослужбовців ЗСУ.

Лямзін розповів, що його співробітники займаються пошуковою роботою, починаючи від збору інформації про обставини зникнення та до виконання практичних заходів на місцевості.

"Ми формуємо групи пошуку та евакуації, до складу цих груп входять як військовослужбовці ЗСУ, так і представники певних громадських об'єднань", – сказав він.

За словами Котенка, міністерство реінтеграції та Уповноважений роблять все можливе, щоб рідні зниклих безвісти не відчували себе самотньо і розуміли, що пошук їхніх близьких продовжується.

"Дуже багато робиться не тільки офісом Уповноваженого, а й усією державою, ми спілкуємося, робимо одну справу і це дуже важливо для нас", — сказав Олег Котенко.

Нагадаємо, в середині травня 2022 року супутникові знімки Maxar показали вже четверте місце масового поховання в районі Маріуполя, довжина одного з траншів склала понад 30 метрів.

18 квітня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" Олег Котенко повідомив, що близько 60-65% українських захисників, що вважаються зниклими безвісти, перебувають у полоні в окупантів, при цьому приблизна кількість зниклих безвісти становить близько 7 тисяч осіб.