Пиар для Путина: ВС РФ массово выдают паспорта в оккупированных регионах, – разведка Британии

По данным разведчиков, жителям Херсонской области грозят депортацией, если они не оформят российские документы до 1 июня. Захватчики будут конфисковывать имущество украинцев.

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Российские оккупационные власти на временно занятых территориях Украины заставляют население получать паспорта РФ. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании на 24 апреля.

Жителей временно оккупированных районов Херсонской области предупредили о депортации тех, кто не примет российский паспорт до 1 июня этого года. При этом захватчики собираются конфисковывать имущество украинцев, заявили военные.

Россия использует паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий, говорят в разведке

"Россия использует паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года", — привели пример в разведке.

Москва, по мнению специалистов, хочет ускорить интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию РФ, чтобы показать успешность полномасштабного вторжения накануне президентских выборов 2024 года.

Напомним, что в Центре национального сопротивления 7 апреля рассказали, как оккупанты депортировали украинцев из захваченных областей. Их "разбросали" по 55 регионам РФ для ассимиляции, утверждают специалисты.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец ранее говорил, что часть украинцев в оккупации брали российский паспорт из-за безвыходности.

По словам главы исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрия Соболевского, на левобережной части области медикам приказали не помогать тем, кто не имеет российского паспорта.