Слаженная работа разведки и артиллерии: ВСУ показали "охоту" на миномет Тюльпан (видео)

Благодаря слаженной работе бойцов из аэроразведки и артиллеристов, российский миномет, спрятанный между домами, больше не сможет стрелять по позициям ВСУ.

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Украинские аэроразведчики из групп 144 ОБ и 116 ОБр ТРО "SOLOVEY" в понедельник, 24 апреля, показали уничтожение российского миномета С4 Тюльпан. Об этом бойцы сообщили в своем Telegram-канале.

По информации военных, бойцы аэроразведки заметили на одном из направлений фронта российский самоходный миномет С4 Тюльпан, который благодаря слаженной работе и бдительности бойцов был уничтожен.

Команда опубликовала в своих социальных сетях видео с моментом обнаружения вражеской военной техники и подрывом самоходного миномета.

На видео можно увидеть, что российские военные пытаются скрыть миномет 2С4 Тюльпан в населенном пункте между домами, после чего быстро скрыться от зоны потенциального обстрела со стороны ВСУ. После того, как специалисты аэроразведки зафиксировали технику оккупантов, они передали координаты артиллерии, в результате чего миномет С4 Тюльпан был уничтожен.

Отмечено, что в операции принимали участие бойцы из 116 бригады ТрО, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (79 ОДШБр) и военные из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" (55 ОАБр).

Напомним, вчера бойцы 45 ОАБр уничтожили российский танк вместе с экипажем на Бахмутском направлении.

Также 21 апреля, украинские защитники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным попаданием из противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили российский танк Т-90.