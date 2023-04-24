Злагоджена робота розвідки та артилерії: ЗСУ показали "полювання" на міномет Тюльпан (відео)

Завдяки злагодженій роботі бійців з аеророзвідки та артилеристів, російський міномет, захований між будинками, більше не зможе стріляти по позиціях ЗСУ.

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Українські аеророзвідники з груп 144 ОБ та 116 ОБр ТРО "SOLOVEY" у понеділок, 24 квітня, показали знищення російського міномета С4 Тюльпан. Про це бійці повідомили у своєму Telegram-каналі.

За інформацією військових, бійці аеророзвідки помітили на одному з напрямків фронту російський самохідний міномет С4 Тюльпан, який завдяки злагодженій роботі та пильності бійців було знищено.

Команда опублікувала у своїх соціальних мережах відео з моментом виявлення ворожої військової техніки та підривом самохідного міномета.

На відео можна побачити, що російські військові намагаються приховати міномет 2С4 Тюльпан у населеному пункті між будинками, після чого швидко втекти від зони потенційного обстрілу з боку ЗСУ. Після того, як фахівці аеророзвідки зафіксували техніку окупантів, вони передали координати артилерії, внаслідок чого міномет С4 Тюльпан був знищений.

Наголошено, що в операції брали участь бійці зі 116 бригади ТрО, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади (79 ОДШБр) та військові з 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" (55 ОАБр).

Нагадаємо, вчора бійці 45 ОАБр знищили російський танк разом з екіпажем на Бахмутському напрямку.

Також 21 квітня, українські захисники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ влучним пострілом з протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили російський танк Т-90.