В США боятся неудачного контрнаступления ВСУ и надеются на "менее амбициозные" цели Украины — Politico

Разведка США указывает на то, что у Украины нет возможности вытеснить ВС РФ из мест, где они глубоко закрепились — и, по словам официальных лиц, подобное ощущение царит относительно поля боя в других местах Украины.

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Администрация Байдена тихонько готовится к тому, что если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, то внутри страны и со стороны союзников будет раздаваться критика, что США тоже "не выдержали". Об этом сообщает издание Рolitico.

Публично команда президента США Джо Байдена заявила о непреклонной поддержке Украины, пообещав оказывать оружие "сколько будет нужно", но в частных заявлениях представители администрации выразили опасение столкнуться с двуглавым монстром, атакующим их с двух сторон как голубь и ястреб.

Одна сторона говорит, что Украина имела бы успех, если бы получила все, что просила, а именно ракеты большей дальности, истребители и больше средств ПВО. Другая сторона обеспокоена тем, что Украина не может полностью вытеснить Россию со своей территории.

Внутри администрации чиновники подчеркивают, что делают все возможное, чтобы весеннее наступление удалось.

"Мы почти выполнили запросы относительно того, что [Украина] отметила, что им нужно для контрнаступления, поскольку в последние несколько месяцев мы усилили оружие и оборудование в Украине. Но вера в стратегическое дело — это одно. Вера в тактику — это другое — и за закрытыми дверями администрация волнуется о том, чего может достичь Украина", — сказал анонимно один из представителей администрации.

Разведка США указывает на то, что у Украины нет возможности вытеснить ВС РФ с места, где они закрепились — и, по словам официальных лиц, подобное ощущение царит относительно поля боя в других местах Украины.

"Есть убеждение, что Киев готов рассмотреть возможность корректировки своих целей, по словам американских чиновников, и более скромную цель легче было бы продать как победу. Контрнаступление, не оправдавшее ожиданий, также заставит союзников в иностранных столицах задуматься, сколько еще они могут поддерживать, если победа Киева будет выглядеть все дальше и дальше.", — сообщает издание.

Напомним, что по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, ВС РФ накапливают ракеты, чтобы бить по группировке украинских войск. По его словам, объемы ракет, которые Москва может производить, недостаточны для проведения интенсивных ракетных ударов.

21 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВС РФ продолжают штурмы Бахмута — на отдельных участках, им удается продвигаться.