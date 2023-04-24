У США бояться невдалого контрнаступу ЗСУ і сподіваються на "менш амбітні" цілі України — Politico

Розвідка США вказує на те, що Україна не має можливості витіснити ЗС РФ з місця, де вони глибоко закріпилися — і, за словами офіційних осіб, подібне відчуття панує щодо поля бою в інших місцях України.

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Адміністрація Байдена тихенько готується до того, що якщо весняний контрнаступ України не виправдає очікувань, то всередині країни та збоку союзників буде лунати критика, що США теж "не витримали". Про це повідомляє видання Рolitico.

Публічно команда президента США Джо Байдена заявила про непохитну підтримку Україні, пообіцявши надавати зброю "скільки буде потрібно", але в приватних заявах представники адміністрації висловили побоювання зіткнутися з двоголовим монстром, який атакує їх з двох сторін як голуб і яструб.

Одна сторона скаже, що Україна б мала успіх, якби отримала все, що просила, а саме ракети більшої дальності, винищувачі та більше засобів ППО. Інша сторона занепокоєна тим, що Україна не може повністю витіснити Росію зі своєї території.

Всередині адміністрації чиновники наголошують, що роблять усе можливе, щоб весняний наступ вдався.

"Ми майже виконали запити щодо того, що [Україна] зазначила, що їм потрібно для контрнаступу, оскільки протягом останніх кількох місяців ми посилили зброю та обладнання в Україну. Але віра в стратегічну справу — це одне. Віра в тактику — це інше — і за зачиненими дверима адміністрація хвилюється про те, чого може досягти Україна", — сказав анонімно один із представників адміністрації.

Розвідка США вказує на те, що Україна не має можливості витіснити ЗС РФ з місця, де вони закріпилися — і, за словами офіційних осіб, подібне відчуття панує щодо поля бою в інших місцях України.

"Є переконання, що Київ готовий розглянути можливість коригування своїх цілей, за словами американських чиновників, і більш скромну мету легше було б продати як перемогу. Контрнаступ, який не виправдає очікувань, також змусить союзників в іноземних столицях задуматися, скільки ще вони можуть підтримувати, якщо перемога Києва буде виглядати все далі й далі.", — повідомляє видання.

Нагадаємо, що за словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, ЗС РФ накопичують ракети, щоб бити по угрупованню українських військ. За його словами, обсяги ракет, які Москва може виробляти, недостатні для проведення інтенсивних ракетних ударів.

21 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗС РФ продовжують штурми Бахмута — на окремих ділянках, їм вдається просуватися.