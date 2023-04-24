"Ненужные надежды": глава парламента Словакии высказался против вступления Украины в НАТО

В вопросе вступления в ЕС глава словацкого парламента высказал позицию, что Украина должна пройти весь процесс, как это прошла, например, Словакия в прошлом.

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Глава словацкого парламента Борис Коллар высказался против того, чтобы Украина вступала в НАТО по сокращенной процедуре. Об этом он сказал после первого блока конференции спикеров парламентов ЕС в Праге, сообщает словацкое издание TASR.

"Недопустимо, чтобы страна, в которой есть военный конфликт, вступала в Североатлантический альянс. Очень безответственно подавать Украине ненужные надежды. Безусловно, страна, где сейчас идет военный конфликт, не может присоединиться к НАТО, это недопустимо. Я думаю, что это даже не прошла бы ратификация стран-членов. Войти можно только мирно, иначе статья 5 будет активирована и страны-участницы должны будут вступить в войну", — заявил Коллар.

Он добавил, что это не означает, что он будет против того, чтобы Украина стала членом НАТО, но отметил, что это должно быть сделано в мирное время, и Украина должна пройти весь процесс, как это, в частности, сделала Словакия в прошлом.

"Мне очень жаль, что там идут бои, что на Украину напали, но это не значит, что по этой причине будут сделаны какие-то сокращенные процедуры. Все страны-члены должны иметь одинаковые правила для вступления", — сказал глава словацкого парламента.

Напомним, что премьеры Польши, Чехии и Словакии заявили, что в случае поражения Украины следующей жертвой России может стать Центральная Европа. Они поддержали создание спецтрибунала для руководства РФ и конфискацию российских средств.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО "нуждается в амбициозных решениях". По его словам, надежная безопасность в Европе зависит от отношений между Украиной и альянсом.