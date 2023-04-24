"Тиранов не унять": Украина получит гарантии безопасности от трех стран НАТО

Премьеры Чехии, Словакии и Польши заявили, что в случае проигрыша Украины следующей жертвой РФ может стать Центральная Европа. Они поддержали создание спецтрибунала для высшего руководства РФ и конфискацию российских средств.

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Премьер-министры Чехии, Словакии и Польши Петр Фиала, Эдуард Гегер и Матеуш Моравецкий написали общую статью о войне в Украине, ее членстве в НАТО и переговорах с Россией. Ее опубликовали сегодня, 24 апреля, в медиа Foreigh Affairs.

"К нашему призыву следует отнестись серьезно: если Россия победит, а Украина упадет, следующей может быть Центральная Европа", — заявили политики.

Премьеры уверены, что поддержка Украины должна продолжаться до полного освобождения ее территории от российских захватчиков. Прекращение войны с РФ при условии контроля страной-агрессоркой Крыма и оккупированных восточных областей премьеры назвали "открытым приглашением всем авторитарным безумцам".

"Мир возможен только на условиях Украины. Замораживание конфликтов является любимым способом России выиграть время, делая вид, что она заканчивает начатую войну", — подчеркнули представители Чехии, Словакии и Польши.

Они заверили, что военная помощь Украине также полезна оборонной промышленности ее партнеров и делает альянс сильнее. Премьер-министры подчеркнули, что поддержка украинцев не означает подрыв собственной обороноспособности.

"И мы должны помнить, что народ Украины наблюдает за нашими постоянными дискуссиями о типе оружия, которое мы не собираемся отправлять. Пока некоторых из нас может соблазнить усталость от войны, украинцы продолжают защищать свою страну и свою жизнь", — говорится в общей статьи.

Премьеры призвали создать спецтрибунал для привлечения к ответственности высшего руководства РФ за преступление агрессии. Также они предложили конфискацию российских активов и резервов, оцененных в 350–400 млрд долларов. Политики считают, что эти средства следует использовать для восстановления Украины после войны.

"Также не рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины. В Украине не будет инвестиций и устойчивой реконструкции, если она не сможет оградить себя от предстоящей агрессии", — заявили премьер-министры.

Они отметили, что на саммите НАТО в Вильнюсе неизбежно обсуждение отношений с Украиной и стратегии относительно РФ. По их словам, сейчас необходимо разработать четкий и надежный путь вступления Украины в альянс, "когда разрешат условия".

"А до того времени мы должны быть готовы предоставлять гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не дадут Украине стать серой зоной раз и навсегда. Серые зоны создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усиливать напряжение", — подчеркнули политики.

Представители Чехии, Словакии и Польши уверены, что победа Украины в войне с Россией станет четким сигналом, что "тиранов не унять".

Напомним, 24 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО "нуждается в амбициозных решениях". По его словам, надежная безопасность в Европе зависит от отношений между Украиной и альянсом.

Также 24 апреля Украину посетила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Она заявила, что "для мира в Европе нужна Украина в ЕС и НАТО ".