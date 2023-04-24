"Тиранів не вгамувати": Україна отримає гарантії безпеки від трьох країн НАТО

Прем’єри Чехії, Словаччини та Польщі заявили, що в разі поразки України наступною жертвою РФ може стати Центральна Європа. Вони підтримали створення спецтрибуналу для вищого керівництва РФ і конфіскацію російських коштів.

Related video

Прем’єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі Петр Фіала, Едуард Геґер і Матеуш Моравецький написали спільну статтю про війну в Україні, її членство в НАТО та перемовини з Росією. Її опублікували сьогодні, 24 квітня, у медіа Foreigh Affairs.

"До нашого заклику слід поставитися серйозно: якщо Росія переможе, а Україна впаде, наступною може бути Центральна Європа", — заявили політики.

Прем’єри впевнені, що підтримка України має продовжуватися до повного звільнення її території від російських загарбників. Припинення війни з РФ за умови контролю країною-агресоркою Криму й окупованих східних областей прем’єри назвали "відкритим запрошенням всім авторитарним божевільним".

"Мир можливий лише на умовах України. Заморожування конфліктів є улюбленим способом Росії виграти час, вдаючи, що вона закінчує війну, яку розпочала", — підкреслили представники Чехії, Словаччини та Польщі.

Вони запевнили, що військова допомога Україні також корисна для оборонної промисловості її партнерів і робить альянс сильнішим. Прем’єр-міністри підкреслили, що підтримка українців не означає підрив власної обороноздатності.

"І ми повинні пам’ятати, що народ України спостерігає за нашими постійними дискусіями щодо типу зброї, яку ми не збираємося відправляти. Поки декого з нас може спокусити втома від війни, українці продовжують захищати свою країну та своє життя", — йдеться в спільній статті.

Прем’єри закликали створити спецтрибунал для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ за злочин агресії. Також вони запропонували конфіскацію російських активів і резервів, оцінених у 350-400 млрд доларів. Політики вважають, що ці кошти варто використати для відбудови України після завершення війни.

"Також не зарано планувати післявоєнні гарантії безпеки України. В Україні не буде інвестицій і сталої реконструкції, якщо вона не зможе захистити себе від майбутньої агресії", — заявили прем’єр-міністри.

Вони зазначили, що на саміті НАТО у Вільнюсі неминуче обговорення відносин із Україною та стратегії щодо РФ. За їхніми словами, нині необхідно розробити чіткий і надійний шлях вступу України в альянс, "коли дозволять умови".

"А до того часу ми повинні бути готові надавати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дадуть Україні стати сірою зоною раз і назавжди. Сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напругу", — підкреслили політики.

Представники Чехії, Словаччини та Польщі впевнені, що перемога України у війні з Росією стане чітким сигналом, що "тиранів не вгамувати".

Нагадаємо, 24 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО "потребує амбітних рішень". За його словами, надійна безпека в Європі залежить від відносин між Україною та альянсом.

Також 24 квітня Україну відвідала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона заявила, що "для миру в Європі потрібна Україна в ЄС і НАТО".