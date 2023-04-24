"Непотрібні надії": голова парламенту Словаччини висловився проти вступу України до НАТО

У питанні вступу до ЄС голова словацького парламенту висловив позицію, що Україна повинна пройти весь процес, як це пройшла, наприклад, Словаччина в минулому.

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Голова словацького парламенту Борис Коллар висловився проти того, щоб Україна вступала до НАТО через скорочені процедури. Про це він сказав після першого блоку конференції спікерів парламентів ЄС у Празі, повідомляє словацьке видання TASR.

"Неприпустимо, щоб країна, в якій є військовий конфлікт, вступала до Північноатлантичного альянсу. Дуже безвідповідально подавати Україні непотрібні надії. Безумовно, країна, де зараз йде військовий конфлікт, не може приєднатися до НАТО, це неприпустимо. Я думаю, що це навіть не пройшло б ратифікацію країн-членів. Увійти можна лише мирно, інакше стаття 5 буде активована, і країни-учасниці повинні будуть вступити у війну", — заявив Коллар.

Він додав, що це не означає, що він буде проти того, аби Україна стала членом НАТО, але зауважив, що це має бути зроблено в мирний час, і Україна повинна пройти весь процес, як це, зокрема, зробила Словаччина в минулому.

"Мені дуже шкода, що там ідуть бої, що на Україну напали, але це не означає, що з цієї причини будуть зроблені якісь скорочені процедури. Усі країни-члени повинні мати однакові правила для вступу", — сказав голова словацького парламенту.

Нагадаємо, що прем’єри Польщі, Чехії та Словаччини заявили, що в разі поразки України наступною жертвою Росії може стати Центральна Європа. Вони підтримали створення спецтрибуналу для керівництва РФ і конфіскацію російських коштів.

24 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО "потребує амбітних рішень". За його словами, надійна безпека в Європі залежить від стосунків між Україною та альянсом.