Точнее и дальнобойнее: Вьетнам модернизирует советские ракеты Scud с иностранными партнерами

Баллистическая ракета 1960-х годов имеет круговое вероятное отклонение 450 метров, потому что была разработана еще в 1960-х годах, поэтому Вьетнам хочет улучшить характеристики боеприпаса.

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Вооруженные силы Вьетнама запустили программу модернизации советских ракет Scud (Р-17), чтобы улучшить их дальнобойность и точность. Об этом сообщает Army Recognition.

Для модернизации ракет Р-17 Вьетнам привлекает международных партнеров. Основная цель модернизации баллистических ракет состоит в том, чтобы увеличить радиус действия и уменьшить вероятность кругового отклонения, которое составляет 450 метров. В издании отмечают, что Вьетнам мог приобрести баллистические ракеты в РФ или еще в СССР благодаря значительным связям в оборонной сфере. Официальное количество баллистических ракет 9К72/9К77 неизвестно.

Р-17 или "Эльбрус" — это мобильная тактическая баллистическая ракета малого радиуса действия, разработанная в 1960-х годах. Максимальная дальность ракеты – 300 км. Она способна нести разные боевые части, включая ядерную. Боеприпас обладает инерционной системой наведения, что делает ее менее точной по сравнению с более современными системами GPS.

Также во вьетнамской армии есть ракеты Scud C с дальностью примерно 500-600 км. Система наведения тоже инерционна, поэтому точность боеприпаса, несмотря на улучшенную аэродинамику и топливо, довольно низкая.

Напомним, 13 декабря во Вьетнаме прошла первая выставка вооружений, направленная на лишение российского влияния.

16 января СМИ сообщили, что вьетнамская армия начала использовать модели самолетов на радиоуправлении для имитации авиации.