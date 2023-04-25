Точніше та далекобійніше: Вʼєтнам модернізує радянські ракети Scud з іноземними партнерами

Балістична ракета 1960-х років має кругове ймовірне відхилення 450 метрів, бо була розроблена ще у 1960-х роках, тому Вʼєтнам хоче покращити характеристики боєприпасу.

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Збройні сили Вʼєтнаму запустили програму модернізації радянських ракет Scud (Р-17), щоб покращити їхню далекобійність та точність. Про це повідомляє Army Recognition.

Для модернізації ракет Р-17 Вʼєтнам залучає міжнародних партнерів. Основна мета модернізації балістичних ракет полягає в тому, щоб збільшити радіус дії та зменшити вірогідність кругового відхилення, яке нині складає 450 метрів. У виданні зазначають, що Вʼєтнам міг придбати балістичні ракети в РФ або ще у СРСР через значні звʼязки в оборонній сфері. Офіційна кількість балістичних ракет 9К72/9К77 невідома.

Р-17 або "Ельбрус" — це мобільна тактична балістична ракета системи малого радіуса дії, яку розробили в 1960-х роках. Максимальна дальність ракети — 300 км. Вона здатна нести різні бойові частини, включно з ядерною. Боєприпас має інерційну систему наведення, що робить її менш точною в порівнянні з більш сучасними системами GPS.

Також у вʼєтнамській армії є ракети Scud C із дальністю приблизно 500-600 км. Система наведення теж інерційна, тому точність боєприпасу попри покращену аеродинаміку та паливо, доволі низька.

Нагадаємо, 13 грудня у Вʼєтнамі пройшла перша виставка озброєнь, яка спрямована на позбавлення російського впливу.

16 січня ЗМІ повідомили, що вʼєтнамська армія почала використовувати моделі літаків на радіокеруванні для імітації авіації.