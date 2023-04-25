У НАТО нет будущего без Украины, – глава МИД Литвы

По словам Габриелюса Ландсбергиса, литовцам борьба украинцев напоминает и свое сопротивление, которое они оказывали в 1991 году. Тогда российские танки расстреливали безоружных граждан, стремившихся к независимости для своей страны.

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Вторжение России в Украину действительно показывает, что НАТО может защитить входящие в структуру Альянса страны, поэтому у украинцев будущее только в североатлантическом блоке. Об этом сообщил в Twitter Габриелюс Ландсбергис, глава МИД Литвы.

"Я не верю, что у Украины есть будущее без НАТО, и я не верю, что у НАТО есть будущее без Украины", – заявил дипломат.

Он поблагодарил французское телевидение за возможность высказать свою позицию. Габриелюс Ландсбергис считает важным объяснить людям во Франции, насколько их помощь Украине позволит укрепить глобальную безопасность.

Он отметил, что литовцам борьба украинцев напоминает и свое сопротивление, которое они оказывали в 1991 году. Тогда российские танки расстреливали безоружных жителей страны, стремившихся к независимости.

Дипломат напомнил, что через два месяца в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Именно проведение заседания в литовской столице, расположенной так близко к России и Беларуси, является знаковым.

"Мы являемся членами НАТО, статья 5 защищает нас и гарантирует, что мы не будем атакованы", – заявил глава МИД Литвы.

Напомним, 6 апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новую военную помощь для Вооруженных сил Украины на сумму 41 млн. евро. Информацию о новом пакете поддержки Украины министр обороны опубликовал сразу же после того, как вернулся на родину после визита в наше государство.

Также в январе президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад "стереть красные линии" и поставить Украине самолеты. Он отметил, что ранее многие "красные линии" уже прошли. Президент Литвы напомнил, что ранее для стран Европейского Союза было табу даже обсуждение предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. По его словам, ракеты большой дальности и самолеты также являются важной военной помощью для Украины.