У НАТО немає майбутнього без України, – керівник МЗС Литви

За словами Ґабріелюса Ландсберґіса, литовцям боротьба українців нагадує і свій опір, який вони чинили у 1991 році. Тоді російські танки розстрілювали беззбройних громадян, які прагнули незалежності для своєї країни.

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Вторгнення Росії в Україну дійсно показує, що НАТО може захистити країни, які входять до структури Альянсу, тому в українців майбутнє тільки у північноатлантичному блоці. Про це повідомив у Twitter Ґабріелюс Ландсберґіс, голова МЗС Литви.

"Я не вірю, що в України є майбутнє без НАТО, і я не вірю, що в НАТО є майбутнє без України", — заявив дипломат.

Він подякував французькому телебаченню за можливість висловити свою позицію. Ґабріелюс Ландсберґіс вважає важливим пояснити людям у Франції, наскільки їхня допомога Україні дозволить зміцнити глобальну безпеку.

Він зазначив, що литовцям боротьба українців нагадує й свій опір, який вони чинили у 1991 році. Тоді російські танки розстрілювали беззбройних мешканців країни, які прагнули незалежності.

Дипломат нагадав, що за два місяці у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Саме проведення засідання у литовській столиці, яка розташована так близько до Росії та Білорусі, є знаковим.

"Ми є членами НАТО, стаття 5 захищає нас і гарантує, що ми не будемо атаковані", — заявив керівник МЗС Литви.

Нагадаємо, 6 квітня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував нову військову допомогу для Збройних сил України на суму 41 млн євро. Інформацію стосовно нового пакету підтримки Україні міністр оборони опублікував відразу після того, як повернувся на батьківщину після візиту до нашої держави.

Також у січні президент Литви Ґітанас Науседа закликав Захід "стерти червоні лінії" та поставити Україні літаки. Він зазначив, що раніше багато "червоних ліній" вже пройшли. Президент Литви нагадав, що раніше для країн Європейського Союзу було табу навіть обговорення надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу. За його словами, ракети великої дальності та літаки також є важливою військовою допомогою для України.