Жительница Москвы написала на дочь донос в полицию из-за ее проукраинских взглядов, — СМИ

Политический раскол в семье, как сообщают СМИ, произошел, когда мать решила обсудить с дочерью войну в Украине.

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Жительница Москвы написала заявление на собственную дочь из-за ссоры по поводу войны в Украине. Они разошлись во взглядах на ситуацию. Об этом сообщает Baza.

Политический раскол в семье произошел, когда мать решила обсудить с дочерью действия РФ в Украине. Дочь женщины регулярно смотрит видео на военную тематику и постоянно скандалит с матерью из-за агрессии РФ против Украины. Полгода назад девушка поругалась на эту тему с сестрой и зятем.

На днях политические баталии снова закончились ссорой, а через три дня мать, затаив обиду на дочь, пошла в полицию и написала на нее донос.

Женщина сообщила правоохранителям, что дочь угрожала ей расправой из-за недостаточно проукраинской позиции. Теперь в семейных отношениях и политических взглядах будут разбираться правоохранители.

Напомним, что россиянка Ксения Кротова написала около тысячи жалоб на своих земляков из-за войны РФ против Украины. Донощица заявляет, что из-за репараций, которые РФ будет платить Украине, она станет жить хуже.

Ранее в РФ женщина написала донос на ребенка из-за антироссийской позиции. Поводом стал видеоролик 8-летней девочки, на котором она сминает руками нарисованный флаг РФ. Действия первоклассницы проверили.