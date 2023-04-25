Жителька Москви написала на доньку донос до поліції через її проукраїнські погляди, - ЗМІ

Політичний розкол у родині, як повідомляють ЗМІ, стався коли мати вирішила обговорити з дочкою війну в Україні.

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Мешканка Москви написала заяву на власну доньку через сварку з приводу війни в Україні. Вони розійшлися у поглядах на ситуацію. Про це повідомляє Baza.

Політичний розкол у родині стався, коли мати вирішила обговорити з донькою дії РФ в Україні. Донька жінки регулярно дивиться відео на військову тематику і постійно скандалить з матір'ю через агресію РФ проти України. Пів року тому дівчина посварилася на цю тему із сестрою та зятем.

Днями політичні баталії знову закінчилися сваркою, а за три дні мати, зачаївши образу на доньку, пішла до поліції і написала на неї донос.

Жінка повідомила правоохоронцям, що донька погрожувала їй розправою через недостатньо проукраїнську позицію. Тепер у родинних стосунках і політичних поглядах розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що росіянка Ксенія Кротова написала близько тисячі скарг на своїх земляків через війну РФ проти України. Донощиця заявляє, що через репарації, які РФ сплачуватиме Україні, вона стане жити гірше.

Раніше в РФ жінка написала донос на дитину через антиросійську позицію. Приводом став відеоролик 8-річної дівчинки, на якому вона зминає руками намальований прапор РФ. Дії першокласниці перевірили.