Освобождение Крыма: Украина уже готовит план первоочередных мер для населения

По словам постоянной представительницы президента в Крыму Тамилы Ташевой, одна из главных задач после освобождения полуострова – это возобновление публичных органов власти, среди которых военные и военно-гражданские администрации.

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Украина уже готовит план первоочередных мероприятий для оккупированного Крыма. Речь идет о восстановлении законных администраций до нормализации повседневной жизни граждан. Об этом заявила постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева 25 апреля на форуме "Крым Wave", пишет Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

По ее словам, у Украины нет другой дороги, кроме как освободить Крым.

"У нас есть поручение президента по разработке и подготовке плана первоочередных мероприятий в Крыму, которые будут проводиться сразу после его деоккупации. От госорганов мы уже получили осмысленные ответы", – сказала Тамашева.

По ее словам, одна из главных задач после освобождения полуострова – это возобновление публичных органов власти, среди которых военные и военно-гражданские администрации. Затем нормализация повседневной жизни. Кроме того, будет нужно верифицировать все принятые в период оккупации Крыма решения.

Как сообщает ведомство, Ташева во время выступления также рассказала о сопротивлении российской оккупации на полуострове.

По ее словам, в Крыму присутствуют целые движение, такие как "Желтая лента", "Крымские боевые чайки", "Атеш" и другие. Кроме того, некоторые люди отваживаются на одиночный протест. Они пишут на стенах зданий надписи: "ВСУ идут", а также поднимают украинские флаги.

Ранее 25 апреля журналисты NYT заявили, что Украина готовит до 50 тысяч человек для весеннего контрнаступления. Так, операция, скорее всего, будет проходить на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от аннексированного Россией Крыма.

Еще напомним, что в ГУР ответили на обвинения РФ в атаке на Симферополь. В Минобороны РФ заявили, что якобы Украина атаковала Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру Крыма, воспользовавшись гуманитарным коридором для "зернового соглашения". Представитель ГУР ответил, что "последние события" на полуострове связаны только с военными объектами.