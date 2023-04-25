"Лживая манипуляция": в ГУР ответили на обвинения РФ в атаке на Симферополь

В Минобороны РФ заявили, что якобы Украина атаковала Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру Крыма, воспользовавшись гуманитарным коридором для "зернового соглашения". Представитель ГУР ответил, что "последние события" на полуострове связаны только с военными объектами.

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Сегодня, 25 апреля, в Главном управлении разведки Украины ответили на обвинения в нарушении предоставленных гарантий и угрозы о прекращении "зернового соглашения" после 18 мая. Заявление, что Украина якобы атаковала Черноморский флот в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма безэкипажными катерами, представитель ГУР МО Андрей Юсов назвал "лживой манипуляцией со стороны государства-агрессора". Его слова передали журналисты "Суспільне".

"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории. Когда речь идет о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора", — сказал Юсов.

Напомним, 24 апреля пресс-служба Минобороны России опубликовала заявление, что 23 и 24 апреля Украина якобы атаковала пункт базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. В стране-агрессорке утверждали, что безэкипажные катера для этого были запущены из акватории порта Одессы, через который реализуют "зерновое соглашение".

Также 24 апреля представитель Всемирной продовольственной программы ООН заявил о готовности поучаствовать в решении проблемы украинского зерна. ВПП может помочь в поставке зерна в страны, которые больше всего в нем нуждаются.