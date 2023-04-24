Продовольственная программа ООН предлагает ЕС помощь с экспортом украинского зерна, — Politico

На заседании Совета по сельскому хозяйству пяти стран, назначенному на 25 апреля, планируется обсуждение закупки украинского зерна ЕС в сотрудничестве с ВПП и транспортировка его в третьи страны.

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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) готова помочь ЕС решить проблему украинского зерна, которое разрушает рынки Восточной Европы, и доставить его в страны, которые в нем больше всего нуждаются. Об этом в понедельник, 24 апреля заявил директор глобального офиса ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик в комментарии Politico.

Издание сообщает, что в минувшее воскресенье официальные лица Еврокомиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы слишком большого притока украинского зерна и других продуктов после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт.

Вооруженное вторжение РФ в Украину привело к блокированию украинских портов в Черном море, из-за чего экспорт украинского зерна застрял внутри страны. Данные обстоятельства повлияли на рост мировых цен и подтолкнули страны, которые зависят от украинского зерна, к черте голода.

"Доставка зерна некоторым из самых бедных людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Еврокомиссией и государствами-членами для поиска решений", — заявил Фрик.

По его словам, потребности ВПП значительны, но организация имеет достаточно опыта, чтобы справиться со сложной логистикой при доставке больших объемов в нуждающиеся страны.

Известно, что Фрик прокомментировал ситуацию с украинским зерном как раз накануне заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству, назначенную на 25 апреля. На встрече планируется обсуждение пятью странами во главе со Словакией закупки украинского зерна ЕС в сотрудничестве с ВПП и транспортировке его в "третьи страны".

По информации издания, сейчас ВПП доставляет экспортируемые из Украины продукты питания в рамках Черноморской зерновой инициативы (сделка, которая разрешает ограниченные поставки при посредничестве ООН и Турции). Однако судьба сделки неизвестна, после заявлений со стороны РФ, что она не будет более гарантировать безопасность прохода судов после 18 мая.

Напомним, 16 апреля представители Еврокомиссии назвали односторонние действия Венгрии и Польши, которые запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, неприемлемыми.

Также на днях стало известно, что руководство ЕС решило возместить расходы фермеров из пяти стран Европы, граничащих с Украиной, чьи интересы пострадали от увеличения экспорта зерновых. В качестве компенсации фермерам выделят 100 млн евро.