Продовольча програма ООН пропонує ЄС допомогу з експортом українського зерна, — Politico

На засіданні Ради з сільського господарства п'яти країн, призначеному на 25 квітня, планують обговорити закупівлю українського зерна ЄС у співпраці з ВПП і транспортування його до третіх країн.

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Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова допомогти ЄС вирішити проблему українського зерна, яке руйнує ринки Східної Європи, і доставити його до країн, які його найбільше потребують. Про це у понеділок, 24 квітня, заявив директор глобального офісу ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік у коментарі Politico.

Видання повідомляє, що минулої неділі офіційні особи Єврокомісії зустрілися з представниками п'яти східноєвропейських країн, щоб обговорити пропозиції щодо розв'язання проблеми надто великого припливу українського зерна та інших продуктів після того, як Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія ввели заборони на імпорт.

Збройне вторгнення РФ в Україну призвело до блокування українських портів у Чорному морі, через що експорт українського зерна застряг всередині країни. Ці обставини вплинули на зростання світових цін і підштовхнули країни, які залежать від українського зерна, до межі голоду.

"Доставка зерна деяким із найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Єврокомісією та державами-членами для пошуку рішень", — заявив Фрік.

За його словами, потреби ВПП значні, але організація має достатньо досвіду, щоб впоратися зі складною логістикою під час доставки великих обсягів до країн, які цього потребують.

Відомо, що Фрік прокоментував ситуацію з українським зерном якраз напередодні засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства, що призначене на 25 квітня. На зустрічі заплановано обговорення п'ятьма країнами на чолі зі Словаччиною закупівлі українського зерна ЄС у співпраці з ВПП і транспортування його в "треті країни".

За інформацією видання, зараз ВПП доставляє експортовані з України продукти харчування в межах Чорноморської зернової ініціативи (угода, яка дозволяє обмежені поставки за посередництва ООН і Туреччини). Однак доля угоди невідома, після заяв з боку РФ, що вона не буде більше гарантувати безпеку проходу суден після 18 травня.

Нагадаємо, 16 квітня представники Єврокомісії назвали односторонні дії Угорщини та Польщі, які заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України, неприйнятними.

Також днями стало відомо, що керівництво ЄС вирішило відшкодувати витрати фермерів із п'яти країн Європи, що межують з Україною, інтереси яких постраждали від збільшення експорту зернових. Як компенсацію фермерам виділять 100 млн євро.