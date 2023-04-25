"Брехлива маніпуляція": у ГУР відповіли на звинувачення РФ в атаці на Сімферополь

У Міноборони РФ заявили, що нібито Україна атакувала Чорноморський флот та цивільну інфраструктуру Криму, скориставшись гуманітарним коридором для "зернової угоди". Представник ГУР відповів, що "останні події" на півострові пов’язані тільки з військовими об’єктами.

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Сьогодні, 25 квітня, у Головному управлінні розвідки України відповіли на звинувачення у порушенні наданих гарантій і погрози про припинення "зернової угоди" після 18 травня. Заяву, що Україна нібито атакувала Чорноморський флот у Севастополі та цивільну інфраструктуру Криму безекіпажними катерами, речник ГУР МО Андрій Юсов назвав "брехливою маніпуляцією з боку держави-агресора". Його слова передали журналісти "Суспільного".

"Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані із зерновою угодою, яка передбачає українські порти й цивільні порти. Коли йдеться про підконтрольну Україні територію. Коли йдеться про останні згадані події в Криму, то йдеться про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. Україна дотримується міжнародних зобов'язань, зокрема виконує всі зобов'язання, які стосуються зернового коридору", — сказав Юсов.

Нагадаємо, 24 квітня пресслужба Міноборони Росії опублікувала заяву, що 23 та 24 квітня України нібито атакувала пункт базування Чорноморського флоту та цивільну інфраструктуру Криму. У країні-агресорці стверджували, що безекіпажні катери для цього були запущені з акваторії порту Одеси, через який реалізують "зернову угоду".

Також 24 квітня представник Всесвітньої продовольчої програми ООН заявив про готовність взяти участь у розв’язанні проблеми українського зерна. ВПП може допомогти у постачанні зерна в країни, які найбільше його потребують.