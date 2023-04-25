"Несколько самолетов одновременно и пехота без поддержки", — ВСУ о новой тактике россиян в Донецкой области

Российские оккупанты несколько изменили тактику наступательных действий и уже не идут "мясными волнами", говорит Алексей Дмитрашковский.

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В Донецком направлении враг продолжает активные действия в районе Марьинки и Авдеевки и начал применять новую тактику в воздухе и в наземных боях. Об этом в эфире телемарафона 25 апреля рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, в течение дня произошло 18 боевых столкновений между Силами обороны Украины и ВС РФ. Враг применил авиацию и нанес два авиаудара и 168 артиллерийских ударов.

"Несмотря на это, враг ежедневно несет потери в размере роты. Только сегодня враг потерял убитыми и ранеными более одной роты. Рота — это в среднем 100 человек. Если быть точными, то враг потерял убитыми 61 человек, ранеными — 82. Это происходит ежедневно. Обычно это 2-3 роты", — сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что сейчас российские оккупанты несколько изменили тактику наступательных действий и не идут "мясными волнами", а начали использовать другую.

"Удивительно, что враг в течение 4 последних дней применял пехоту без поддержки техники. Также противник все больше стал навязывать свою инициативу в воздухе, пытается увеличивать количество разведывательных дронов, изменил тактику по использованию дронов-камикадзе. Кроме этого вчера враг впервые применил три Су -25 одновременно. Два отвлекали силы ПВО, один наносил огневое поражение", — рассказал Дмитрашковский.

По словам полковника Сил обороны Алексея Дмитрашковского, российские оккупанты вернулись к интенсивности обстрелов Авдеевки, которая была в феврале этого года. Россия привезла на Авдеевское направление Донецкой области танковую бригаду, которую хотят использовать для будущих штурмов.

20 марта Силы обороны заявляли, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом, поскольку оккупанты начали искать последние силы для наступления.