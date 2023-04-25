"Кілька літаків одночасно і піхота без підтримки", — ЗСУ про нову тактику росіян на Донеччині

Російські окупанти дещо змінили тактику наступальних дій і вже не йдуть "м'ясними хвилями", говорить Олексій Дмитрашківський.

Related video

На Донецькому напрямку ворог продовжує активні дії в районі Мар'їнки та Авдіївки й почав застосовувати нову тактику в повітрі та наземних боях. Про це в ефірі телемарафону 25 квітня розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

За його словами, впродовж дня відбулося 18 бойових зіткнень між Силами оборони України та ЗС РФ. Ворог застосував авіацію і завдав два авіаудари та 168 артилерійських ударів.

"Попри це ворог щодня зазнає втрат в розмірі роти. Лише за сьогодні ворог втратив вбитими та пораненими більше однієї роти. Рота — це в середньому 100 чоловік. Якщо бути точними, то ворог втратив вбитими 61 особу, пораненими — 82. Це відбувається щоденно. Зазвичай це 2-3 роти", — сказав Дмитрашківський.

Він додав, що зараз російські окупанти дещо змінили тактику наступальних дій і не йдуть "м'ясними хвилями", а почали використовувати іншу.

"Дивно, що ворог протягом 4 останніх днів застосовував піхоту без підтримки техніки.Також противник все більше став нав'язувати свою ініціативу в повітрі, намагається збільшувати кількість розвідувальних дронів, змінив тактику з використання дронів-камікадзе. Крім цього вчора ворог вперше застосував 3 Су-25 одночасно. Два відвертали увагу сил ППО, один завдавав вогневого ураження", — розповів Олексій Дмитрашківський.

За словами полковника Сил оборони Олексія Дмитрашківського, російські окупанти повернулися до інтенсивності обстрілів Авдіївки, яка була в лютому цього року. Також Росія привезла на Авдіївський напрямок Донецької області танкову бригаду, яку хочуть використати для майбутніх штурмів.

20 березня Сили оборони заявляли, що Авдіївка може стати другим Бахмутом, оскільки окупанти почали шукати останні сили для наступу.