Хочешь поехать в ЕС – плати: Украина придумала для россиян новый налог

В рекомендациях странам санкционной коалиции предлагают добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются гражданам России, которые хотят поехать в Европу.

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Международная экспертная группа Ермака-Макфола (международная группа экспертов, дающая рекомендации по санкционной политике против России на фоне войны в Украине) представила новый план действий по ужесточению санкций против России. Среди рекомендаций – предложение странам санкционной коалиции за европейские визы брать с обычных россиян "сбор на восстановление Украины". Об этом говорится в обнародованном документе.

Группа Ермака-Макфола предлагает странам Европы внести изменения в процесс выдачи туристических виз россиянам.

"Что касается всех граждан России, то некоторые европейские страны, в частности Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, уже ввели запрет на въезд по туристическим визам. Другие страны должны рассмотреть возможность сделать то же самое. Другой вариант — добавить "сбор" на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются гражданам России, путешествующим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне смогут выбирать: уплатить дополнительный сбор и уехать в Рим или не платить его и уехать в отпуск в Минск", — говорится в предложения.

Среди других рекомендаций по санкциям против РФ: снижение нефтяного потолка с 60 до 45 долларов за баррель, расширение списка санкций физических лиц, а также блокировочные санкции для 10 крупнейших банков России.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый план должен быть как можно скорее донесен до мировых лидеров и соответствующих организаций, заботящихся о наложении санкций.

Украинская сторона ожидает внесения в последующие санкционные пакеты российских пропагандистов, поддерживающих агрессию против Украины и введение санкций в отношении российских спортсменов, которые РФ использует как инструмент для пропаганды своей войны.

Напомним, что группа Ермака-Макфола представила свои новые предложения, которые назвали "План действий 2.0". Ссылка на документ в комментариях, он достаточно объемен и интересен специалистам. Предлагается снижение ценового предела на российскую нефть до 45 долларов за баррель и полные санкции против всех нефтегазовых компаний.

Во вторник, 25 апреля, Кабмин принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по введению секторальных санкций против Ирана. Новые ограничения включают в себя полный запрет на вывод капиталов и операции с использованием электронных платежных средств.