Хочеш виїхати до ЄС – плати: Україна вигадала для росіян новий податок

У рекомендаціях країнам санкційної коаліції пропонують додати "збір на відбудову України" до всіх віз, які видаються громадянам Росії, які хочуть поїхати до Європи.

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Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола (міжнародна група експертів, яка дає рекомендації щодо санкційної політики проти Росії на тлі війни в Україні) представила новий план дій щодо посилення санкцій проти Росії. Серед рекомендацій — пропозиція країнам санкційної коаліції за європейські візи брати зі звичайних росіян "збір на відновлення України". Про це йдеться в оприлюдненому документі.

Група Єрмака-Макфола пропонує країнам Європи внести зміни до процесу видачі туристичних віз росіянам.

"Що стосується всіх громадян Росії, то деякі європейські країни, зокрема Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія, вже запровадили заборону на в'їзд за туристичними візами. Інші країни повинні розглянути можливість зробити те ж саме. Інший варіант – додати "збір на відбудову України" до всіх віз, які видаються громадянам Росії, які подорожують до Європи та інших країн санкційної коаліції. Тоді росіяни зможуть обирати: сплатити додатковий збір і поїхати до Риму або не платити його і поїхати у відпустку до Мінська", — йдеться у пропозиції.

Серед інших рекомендацій щодо санкцій проти РФ: зниження нафтової стелі з 60 до 45 доларів за барель, розширення списку санкцій фізичних осіб, а також блокувальні санкції для 10 найбільших банків Росії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що новий план має бути якомога швидше донесений до світових лідерів і відповідних організацій, які опікуються питанням накладення санкцій.

Українська сторона очікує на внесення до наступних санкційних пакетів російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України та запровадження санкцій стосовно російських спортсменів, яких РФ використовує як інструмент для пропаганди своєї війни.

Нагадаємо, що група Єрмака-Макфола презентувала свої нові пропозиції, які назвали "План дій 2.0". Посилання на документ у коментарях, він досить об’ємний і цікавий для фахівців. Пропонується зниження цінової межі на російську нафту до 45 доларів за барель і повні санкції проти всіх нафтогазових компаній.

У вівторок, 25 квітня, Кабмін ухвалив рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження секторальних санкцій проти Ірану. Нові обмеження включають повну заборону на виведення капіталів і операції з використанням електронних платіжних засобів.