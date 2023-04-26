Украина может захватить маленькие города России, — The Washington Post

По словам и.о. командира бригады "Азов" Богдана Кротевича, украинские защитники могут воспользоваться стратегией Первой чеченской войны, чтобы использовать российские населенные пункты в качестве рычага давления на Кремль.

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Украина может захватить небольшие российские города в ходе контрнаступательной операции. Такое мнение озвучил и.о. командира бригады "Азов" Богдан Кротевич в интервью изданию The Washington Post 26 апреля.

В такой способ боец прокомментировал предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины. Богдан Кротевич вспомнил Первую русско-чеченскую войну, когда войска Чечни начали реализовывать в жизнь стратегию по захвату маленьких городов РФ. Они использовались потом в качестве рычага давления на Кремль, поэтому военный отметил, что Украина могла бы сделать то же самое.

Стоит отметить, что это лишь его личное мнение и предположение, а не стратегия выбранная Генштабом ВСУ.

Украина может воспользоваться опытом чеченской войны Фото: The Washington Post

"Наш опыт "Азовстали" говорит нам о том, что нет ситуаций без выхода. Большинство предполагало, что война быстро закончится, или кто-то другой выиграет ее для нас. Этого не произошло". Итак, мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что они нам нужны, чтобы помочь нам освободить территории", — говорит боец рассказывая о будущих боях на фоне испытаний 2022 года.

Богдан Кротевич был среди тех бойцов бригады "Азов", которых российские оккупанты взяли в плен и несколько месяцев держали в фильтрационном центре. Позже его посадили в одиночную камеру под Москвой на четыре месяца, а уже в сентябре в рамках крупного обмена при посредничестве Турции и Саудовской Аравии отпустили. Через две недели после возвращения в Украину Кротевич вернулся в подразделение.

Напомним, 26 апреля издание NYT сообщало, что Украина может начать контрнаступление вдоль берега Азовского моря. По словам журналистов, было подготовлено около 12 штурмовых бригад ВСУ по 4 тысячи человек, а их подготовка закончится к концу апреля.