Украина может начать контрнаступление вдоль берега Азовского моря, — NYT

По данным журналистов, 12 штурмовых бригад ВСУ по 4 тысячи человек в каждой должны завершить подготовку к концу апреля. А контрнаступление Украины может начаться уже в мае.

Related video

Несмотря на то, что украинское военное командование делится немногими подробностями с США относительно готовящегося контрнаступления, представители Вашингтона допускают, что контрнаступление Украины, вероятно, начнется в районе Азовского моря, рядом с аннексированным Крымом. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты приводят слова бывшего американского дипломата, который сказал, что Киев готовится начать контрнаступление уже в мае.

"От контрнаступления будет зависеть все", — заявил Александр Вершбоу, бывший посол США в РФ и высокопоставленный представитель НАТО.

По его словам, все надеются, и, возможно, излишне оптимистичны. Но от будущего контрнаступления будет зависеть, добьется ли Украина хорошего результата в том, что касается возвращения территорий на поле боя, что могло бы впоследствии позволить вести переговоры с позиции силы.

12 штурмовых бригад, в каждой из которых по 4 тысячи человек, согласно планам, должны пройти подготовку к концу апреля, об этом сообщалось в утечке секретных документов Минобороны США. США и НАТО проводят подготовку и обучают девять из этих бригад.

Партнеры Украины передали Киеву значительные объемы боеприпасов перед началом контрнаступления, но еще два месяца назад в США высказывали опасения, что запасы могут закончиться.

Напомни, что, по словам британского военного обозревателя Майкла Кларка, новый этап войны в Украине уже начался. Он сделал свой вывод по недавним событиям в Украине.

Раннее сообщалось, что Крым превратился в ловушку для россиян. Американский генерал-лейтенант рассказал, как Украина будет возвращать Крым.