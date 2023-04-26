Україна може розпочати контрнаступ уздовж берега Азовського моря, — NYT

За даними журналістів, 12 штурмових бригад ЗСУ по 4 тисячі осіб у кожній мають завершити підготовку до кінця квітня. А контрнаступ України може розпочатися вже у травні.

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Незважаючи на те, що українське військове командування ділиться небагатьма подробицями зі США щодо контрнаступу, представники Вашингтона припускають, що контрнаступ України, ймовірно, почнеться в районі Азовського моря, поряд з анексованим Кримом. Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти наводять слова колишнього американського дипломата, який сказав, що Київ готується розпочати контрнаступ уже у травні.

"Від контрнаступу залежатиме все", — заявив Олександр Вершбоу, колишній посол США в РФ і високопосадовець НАТО.

За його словами, всі сподіваються і, можливо, надмірно оптимістичні. Але від майбутнього контрнаступу залежатиме, чи доб'ється Україна хорошого результату щодо повернення територій на полі бою, що могло б згодом дозволити вести переговори з позиції сили.

12 штурмових бригад, у кожній з яких по 4 тисячі осіб, за планом, мають пройти підготовку до кінця квітня, про це повідомлялося у витоку секретних документів Пентагону. США та НАТО проводять підготовку та навчають дев'ять із цих бригад.

Партнери України передали Києву значні обсяги боєприпасів перед початком контрнаступу, але ще два місяці тому у США висловлювали побоювання, що запаси можуть скінчитися.

Нагадаємо, що, за словами британського військового оглядача Майкла Кларка, новий етап війни в Україні вже розпочався. Він зробив свій висновок щодо нещодавніх подій в Україні.

Раніше повідомлялося, що Крим перетворився на пастку для росіян. Американський генерал-лейтенант розповів, як Україна повертатиме Крим.