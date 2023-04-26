Україна може захопити маленькі міста Росії, — The Washington Post

За словами в.о. командира бригади "Азов" Богдана Кротевича, українські захисники можуть скористатися стратегією Першої чеченської війни, щоб використати російські населені пункти як важіль тиску на Кремль.

Related video

Україна може захопити невеликі російські міста під час контрнаступальної операції. Таку думку озвучив в.о. командира бригади "Азов" Богдан Кротевич в інтерв'ю виданню The Washington Post 26 квітня.

У такий спосіб боєць прокоментував майбутній контрнаступ Збройних Сил України. Богдан Кротевич згадав Першу російсько-чеченську війну, коли війська Чечні почали реалізовувати у життя стратегію захоплення маленьких міст РФ. Вони використовувалися потім як важіль тиску на Кремль, тому військовий зазначив, що Україна могла б зробити те саме.

Варто зазначити, що це лише його особиста думка та припущення, а не стратегія обрана Генштабом ЗСУ.

Україна може скористатися досвідом чеченської війни Фото: The Washington Post

"Наш досвід "Азовсталі" говорить нам про те, що немає ситуацій без виходу. Більшість передбачала, що війна швидко закінчиться, чи хтось інший виграє її для нас. Цього не сталося. Отже, ми намагаємося пояснити громадянському населенню країни, що вони нам потрібні, щоб допомогти нам звільнити території", — каже боєць, розповідаючи про майбутні бої на тлі випробувань 2022 року.

Богдан Кротевич був серед тих бійців бригади "Азов", яких російські окупанти взяли в полон та декілька місяців тримали у фільтраційному центрі. Пізніше його посадили в одиночну камеру під Москвою на чотири місяці, а вже у вересні в межах великого обміну за посередництва Туреччини та Саудівської Аравії відпустили. За два тижні після повернення в Україну Кротевич повернувся до підрозділу.

Нагадаємо, 26 квітня видання NYT повідомляло, що Україна може розпочати контрнаступ уздовж берега Азовського моря. За словами журналістів, було підготовлено близько 12 штурмових бригад ЗСУ по 4 тисячі осіб, а їхня підготовка закінчиться до кінця квітня.