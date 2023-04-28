Нужно ли военнообязанным уже сейчас удалять "Дію" со смартфона: ответ адвоката

По словам юриста Владислава Юрчака, на законодательном уровне в Украине не определен механизм вручения повесток при помощи смартфона или другого гаджета с выходом в интернет.

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Украинцам рассказали, как обстоят дела с созданием электронного реестра для военнообязанных граждан и нужно ли уже сейчас удалять приложение "Дiя" со своего смартфона. Об этом сообщает "24 канал" 26 апреля.

Дело в том, что для эффективного ведения воинского учета в Украине было принято решение ввести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В Министерстве обороны отмечают, что в связи с всеобщей мобилизацией проходит усиленная раздача повесток и связано это с тем, чтобы в ТЦК была информация о населении. Единый электронный реестр позволяет автоматизировать в будущем процесс получения всей нужно информации о призывниках. То есть, это данные о месте регистрации, проживания, сведения о семейном положении и так далее.

Порядок ведения Единого государственного реестра был утвержден лишь 28 марта 2022 года и все еще нет полной базы всех военнообязанных украинцев. До этого учет велся исключительно "на бумаге", а так как многие мужчины никогда не состояли на воинском учете, процесс цифровизации не завершен.

Вручение повесток через приложение "Дiя": нужно ли удалять его со смартфона уже сейчас

Специалисты отмечают, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов до конца не сформирован, а поэтому механизм вручения повесток при помощи альтернативных источников также не определен.

"Законодательством не определена возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно пугаться и срочно удалять мобильное приложение "Дiя" со смартфона", — говорит юрист Владислав Юрчак.

По состоянию на сегодняшний день повестки вручаются чаще всего в общественных местах, по месту проживания, а также на блокпостах.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что в Днепре произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и владелицей элитного клуба. По ее словам, если в заведении начнут раздавать повестки, тогда она лишится всех клиентов.

25 апреля первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что любители дрифта будут получать повестки по всей Украине.