"Бэтмобиль будущего": бойцы армии США о переходе с "Хамви" на JLTV

Американская армия с прошлого года планомерно закупает новые JLTV, которые значительно современнее легендарных "Хамви". Однако они нуждаются в дополнительном обучении.

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90-я эскадрилья противоракетных сил безопасности ВВС США выполнила первую миссию с использованием нового броневика Joint Light Tactical Vehichle (JLTV). Об этом сообщает Defense Brief.

В США идет инициатива модернизации и укрепления возможностей защиты ядерного арсенала страны. Для этого командование глобального удара ВВС предоставили бойцам современные JLTV, которые заменят собой уже устаревшие Хамви.

Штаб-сержант Джеффри Дэниелс и старший летчик Сион Хилл, входящие в группу поддержки техобслуживания 90-й эскадрильи, положительно отзываются о JLTV.

"Он построен как танк. Когда вы садитесь в Humvee, вы возвращаетесь во времени на 20 лет назад. JLTV — это как поездка Бэтмобиля в будущее, чтобы лучше защитить нашу нацию", — заявил Хилл.

Подполковник Уильям Брокау говорит, что JLTV является чрезвычайно прочным и универсальным автомобилем, предлагающий лучшую подвеску, мощность и современные средства безопасности. Однако военные должны пройти 40-часовой курс обучения, чтобы овладеть JLTV.

"Водители Humvee должны приспосабливаться к Humvee, в то время как JLTV подстраивается под водителя", — резюмирует офицер Джозеф Струзик.

С 2022 года армия США планирует закупить более 15 000 автомобилей в следующие 4 года на сумму 6,5 млрд долларов. В программе примут участие и JLTV. Тактический автомобиль был разработан для замены Humvee 4x4.

Напомним, в январе 2022 года в США представили гибридную версию военного внедорожника JLTV.

25 апреля в ВСУ показали перемещение M2 Bradley и "Хамви" где-то на украинских просторах.