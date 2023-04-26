"Бетмобіль майбутнього": бійці армії США про перехід з "Хамві" на JLTV

Американська армія з минулого року планомірно закуповує нові JLTV, які є значно сучаснішими за легендарні "Хамві". Однак вони потребують додаткового навчання.

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90-а ескадрилья протиракетних сил безпеки ВПС США виконала першу місію з використанням нового броньовика Joint Light Tactical Vehichle (JLTV). Про це повідомляє Defense Brief.

В США триває ініціатива модернізації та зміцнення можливостей захисту ядерного арсеналу країни. Для цього командування глобального удару ВПС надали бійцям сучасні JLTV, які замінять собою вже застарілі Хамві.

Штабний сержант Джеффрі Деніелс та старший льотчик Сіон Хілл, які входять до групи підтримки техобслуговування 90-ї ескадрильї позитивно відгукуються про JLTV.

"Він побудований як танк. Коли ви сідаєте в Humvee, ви повертаєтесь у часі на 20 років назад. JLTV — це як поїздка Бетмобіля в майбутнє, щоб краще захистити нашу націю", — заявив Хілл.

Підполковник Вільям Брокау каже, що JLTV є надзвичайно міцним та універсальним автомобілем, який пропоную кращу підвіску, потужність та сучасні засоби безпеки. Однак військові мають пройти 40-годинний курс навчання, щоб опанувати JLTV.

"Водії Humvee повинні пристосовуватися до Humvee, тоді як JLTV підлаштовується під водія", — резюмує офіцер Джозеф Струзік.

Додамо, що з 2022 року армія США планує закупити понад 15 000 автомобілів у наступні 4 роки на суму 6,5 млрд доларів. У програмі братимуть участь і JLTV. Тактичний автомобіль був розроблений для заміни Humvee 4x4.

Нагадаємо, у січні 2022 року у США представили гібридну версію військового позашляховика JLTV.

25 квітня у ЗСУ показали переміщення M2 Bradley та "Хамві" десь на українських просторах.