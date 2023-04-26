Руководители оборонных ведомств стран-членов НАТО в мае обсудят войну в Украине

По информации пресс-службы Североатлантического Алянса, Военный комитет планирует провести 5 сессий, главной из которых будет вопрос поддержки Украины со стороны НАТО и союзников.

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Заседание Военного комитета и высшего военного органа НАТО планируется на 10 мая в Брюсселе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба НАТО.

"Заседание Военного комитета НАТО при начальниках штабов обороны позволит 32 начальникам Генштабов и их приглашенным коллегам из Швеции встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза", — указано на официальном сайте оборонного ведомства.

К обсуждению вопросов в рамках заседания руководства Альянса будут привлечены также верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь.

Также известно, что на заседании будет председательствовать глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании для обсуждения вопросов по войне в Украине и ключевых приоритетов и задач Североатлантического союза.

На заседании планируется рассмотреть вопросы:

На первом заседании — войны на территории Украины, ситуацию на местах и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО;

На втором заседании — усиление сил и средств сдерживания и обороны Североатлантического союза в преддверии решений Вильнюсского саммита и после него;

На третьем и четвертом — указания и рекомендации Военного комитета по перестройке оборонных сил НАТО.

Напомним, что 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит будущее Украины в НАТО и готов к обсуждению членства Украины уже в июле текущего года. Однако, по его словам, содержательную дискуссию можно будет вести лишь после победы Киева.

Также, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что Североатлантическому Альянсу пришло время принять амбициозные решения касательно Украины.